شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صفوت بعد نهاية فات الميعاد: أتمنى نكون نجحنا فى توصيل رسالة مفيدة وممتعة والان مع تفاصيل الخبر

أعرب الفنان أحمد صفوت عن سعادته الكبيرة بردود الفعل حول مسلسل "فات الميعاد" بعد انتهاء حلقاته، مقدما الشكر لأبطال وصناع المسلسل الذين عملوا على نجاحه، متمنيا أن يكون المسلسل نجح في توصيل رسالته المفيدة.

وقال صفوت، عبر حسابه على إنستجرام: "الحلقة الأخيرة اتعرضت ولازم أشكر كل واحد اشتغل على نجاح المسلسل وعمل شغله صح، خلف الكاميرا وأمام الكاميرا، تشرفت بالعمل معاكم وكسبت ناس بحبهم جداً".

وأضاف صفوت: "شكراً لكل رأى إيجابي أو سلبى عن المسلسل من كل اللى شاف واهتم انه يقول رأيه، أتمنى أن يكون فات الميعاد على قدر توقعاتكم وأننا نكون اتوفقنا فى توصيل رسالة مفيدة وممتعة".



مسلسل فات الميعاد مكون من 30 حلقة، ومن تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبد الحميد، وإشراف على الكتابة محمد فريد، وإخراج سعد هنداوي، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد علي رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبو داوود، سلوى محمد علي، محمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين، إنتاج شركة سكوير ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.

تدور أحداث مسلسل فات الميعاد في إطار اجتماعي تشويقي حول بسمة التي تقوم بطلب الطلاق من مسعد بعد اعتدائه عليها أكثر من مرة، ليتحول طلبها إلى سلسلة لا تنتهي من المشاكل والصراعات التي تخوضها معه، خاصة مع ولادتها لابنتها الأولى منه.