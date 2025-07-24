شكرا لقرائتكم خبر عن حاتم صلاح ودنيا سامى ينضمان لفيلم طلقنى لـ كريم محمود عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم كلا من الفنان حاتم صلاح والفنانة دنيا سامى إلى فيلم طلقنى، بطولة النجمان كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربينى، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعى، حيث بدأ تصوير الفيلم منذ اسبوعان، ومن المقرر أن ينتهى التصوير خلال الفترة المقبلة.

فيلم طلقنى من المقرر أن يتم تغيير اسمه خلال التصوير، ويعد التعاون الثانى على التوالى في السينما بين كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربينى، حيث قدما سويا فيلم الهنا اللى أنا فيه، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه العام الماضى، وشارك في بطولته كل من ياسمين رئيس، وحاتم صلاح وآخرين، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعى.

يشار إلى أن كريم محمود عبد العزيز عرض له مؤخرا مسلسل مملكة الحرير، وهو من بطولة أسماء أبو اليزيد، يوسف عمر، محمود البزاوى، سارة التونسي، وليد فواز، يوسف عمر، سلوى عثمان، سارة بركة، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الشباب، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي، إنتاج شركتي: سينرجي بلس- وكونكر.

وتدور أحداث "مملكة الحرير" في زمن غير محدد ومكان غير معلوم، عن أحداث ملحمة هزلية عبثية داخل "مملكة الحرير" المزدهرة، حيث تنطلق الأحداث يوم ميلاد الملك نور الدين الثاني، حين يقوم عمه "الدهبي" بقتله، ويحاول تصفية ولديه شمس الدين (الابن البكر وولي العهد) وجلال الدين (الرضيع) ويتمكن خادم الملك الأمي "رضوان" من تهريب الطفلين، لكن يفقدهما خلال الهروب.