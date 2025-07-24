جورجينا رودريغيز تخطف الأنظار بآخر ظهور لها بصُحبة أبنائها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 يوليو 2025 12:00 صباحاً - لفتت جورجينا رودريغيز الأنظار إليها خلال الأيام الماضية في ظهورها الأخير بصحبة أبنائها أثناء زيارة أحد الأماكن الدينية.

جورجينا رودريغيز تُشارك مُتابعيها ظهورها الأخير

كانت جورجينا رودريغيز قد حرصت على مُشاركة جمهورها ومُتابعيها إطلالتها الأخيرة، حيث نشرت مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص بـ"إنستغرام".

وجاءت إطلالتها هادئة ومُحتشمة كما ظهرت في إحدى الصور بصُحبة أبنائها والذين لم تظهر ملامحهم ولكن تم إلتقاط الصور لهم من الخلف، وبحسب "CNN" فإن من بين المحطات التي زارتها جورجينا رودريغيز كان دير Sanctuario de Fátima الديني الشهير في بلدة فاتيما في البرتغال والذي يُعدّ من أبرز الوجهات الدينية حول العالم.

حضور جورجينا رودريغيز حفل ميت غالا 2025

يُذكر أن جورجينا رودريغيز قد حرصت في مايو الماضي على حضور حفل ميت غالا 2025 والذي أقيم في متحف متروبوليتان للفنون وشهد حضور كثيف لنجوم هوليوود وبوليوود من الممثلين والمغنين، وأشهر مصممي وعارضي الأزياء والمهتمين بالموضة، ومن أبرزهم جاءت كل من نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان.



وحينها خطفت الأنظار وعدسات المصورين المؤثرة الإسبانية جورجينا رودريغيز شريكة نجم الكرة العالمي كريستيانو رونالدو، وجاء حضورها للحفل للمرة الأولى وارتدت حينها فستان أسود اللون.

يُذكر أن حفل ميت غالا هو فعالية خيرية يُقام لجمع التبرعات لصالح معهد الأزياء التابع لمتحف متروبوليتان للفنون. يُقام عادةً بالتزامن مع افتتاح معرض الأزياء السنوي للقسم، ويجمع هذا الحدث سنوياً مبالغ طائلة.



