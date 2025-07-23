أنغام تتألق في ظهورها الأول بعد شائعة إصابتها بالسرطان

أحيت الفنانة الكبيرة أنغام حفلاً في المتحف المصري الكبير، رفع شعار "كامل العدد"، أطلّت فيه بكامل لياقتها في ظهور هو الأول لها بعد انتشار العديد من الأخبار المغلوطة خلال الأيام الماضية والتي زعمت إصابتها بسرطان الثدي.

وخطفت أنغام الأنظار بإطلالتها المميزة وحضورها القوي، في ردّ عملي على الأخبار المتداولة أخيراً عن حالتها الصحية.

الحفل شهد تفاعلاً كبيراً من الجمهور، وقدّمت أنغام خلاله باقة من أشهر أغنياتها التي أشعلت الأجواء وتفاعل معها الحضور بحماسة، في ليلة أكدت من جديد مكانة أنغام المميزة في قلوب جمهورها.

ومن ناحية أخرى، كانت أنغام قد حققت نجاحاً كبيراً من خلال إحيائها حفلاً غنائياً ضخماً ضمن فعاليات "مهرجان العلمين الجديدة"، وشهد الحفل حضوراً جماهيرياً كبيراً، وقدّمت أنغام خلاله مجموعة من أبرز أغانيها القديمة والجديدة، والتي تفاعل معها الحضور بحماسة.

