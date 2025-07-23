بـ 14 فيلماً: تعرّفي إلى الأفلام المُتنافسة على جائزة آفاق للأفلام القصيرة بمهرجان فينيسيا 2025

View this post on Instagram A post shared by La Biennale di Venezia (@labiennale)

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 يوليو 2025 10:21 مساءً - تشهد فعاليات الدورة الـ82 منإقامة العديد من المُنافسات والمُسابقات، بمُشاركة عدد كبير من صُنّاع الأفلام ونجوم السينما حول العالم.ومن أبرز المُسابقات التي سيتم تنظيمها بـ مهرجان فينيسيا السينمائي والذي ستبدأ فعالياته من 27 أغسطس المُقبل وتستمر حتى 6 سبتمبر، مسابقة آفاق للأفلام القصيرة، والتي يتنافس فيها 14 فيلماً قصيراً، والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير:وتم الانتهاء من اختيار الأفلام المشارِكة في مسابقة "أوريزونتي- آفاق" الدولية لـ الأفلام القصيرة، والتي ضمت 14 فيلماً قصيراً تُعرض لأول مرة عالمياً، وتأتي من إنتاج 19 دولة حول العالم. بالإضافة إلى فيلم قصير واحد يُعرض للمرة الأولى عالمياً خارج المسابقة.وإليكم القائمة الكاملة للأفلام القصيرة المُشاركة في المنافسة:يأتي الفيلم من إخراج آنا البيزار، بواسطة آنا البيزار ومن بطولة: باولا ماسو فاريلا، ييتي رويز، داريانيس بالينزويلا، كيريام جوتيريز. ومن إنتاج كوبا- الولايات المتحدة الأمريكية، ومدة الفيلم 12 دقيقة.من إخراج نايلز عطا الله، وهو فيلم رسوم متحركة من إنتاج تشيلي، وتبلغ مدته 21 دقيقة.من إخراج هوغو بيكر. وإنتاج فرنسي. ومدة الفيلم 20 دقيقة. ويأتي من بطولة: أليكسيس ماننتي، جين جورسود، داميان جويلروت، جيل كوهين، ديفيد تالبوت.من إخراج كونستانس بونو. وإنتاج فرنسي. ويُشارك ببطولته: فيكي أساياس، ناتالي ريتشارد. وتدور أحداث الفيلم خلال 16 دقيقة.فيلم إيطالي قصير من إخراج نيكولو فولين. ويُشارك ببطولته: روبرتو سيتران، ليو فولين، هليب توفستولو. ومدة الفيلم 19 دقيقة.فيلم رسوم متحركة وتدور أحداثه خلال 18 دقيقة. من إنتاج هونغ كونغ. وإخراج جو هسيه، يونفان.يأتي الفيلم من إنتاج ألمانيا، الصين، بلجيكا. ومن إخراج فيف لي. وبطولة زيزي لونغ. ومدته 15 دقيقة.يُمكنكِ قراءة:يأتي الفيلم من إخراج جازمين لوبيز. وتدور أحداثه خلال 12 دقيقة. ويُشارك ببطولته: ليلى لوفورتي. ومن إنتاج الأرجنتين.يأتي الفيلم من إخراج شهرزاد ماهر. ومن إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية. وتدور أحداث الفيلم خلال 19 دقيقة.الفيلم من إنتاج نيوزيلندا. وتدور أحداثه في 16 دقيقة. ومن إخراج نيك مايو، بريسكا بوشيت. ويُشارك في بطولته: أنطون فالستي جنسن، ميا بليك، جونو روبرتس.يأتي الفيلم من إنتاج نيجيريا. وإخراج أولوبونمي أوغونسولا. ومن بطولة: كانايو أو كانايو، إيجو إيهيناتشو، فيكتور أوبيوها. وتدور أحداثه خلال 18 دقيقة.الفيلم من إنتاج السويد. وإخراج لوفيزا سيرين. وتدور أحداثه خلال 15 دقيقة. ويُشارك ببطولته: ميديا ستريد، ترولس كارلبيرج.يأتي الفيلم من إخراج سعيد زغا. ومن إنتاج فلسطين، فرنسا، الأردن، المملكة المتحدة. وتأتي أحداثه خلال 20 دقيقة. ويُشارك ببطولة الفيلم: ماريا زريق، علي سليمان، يُمنى مروان.يأتي الفيلم من إنتاج أوكرانيا، فرنسا، بلجيكا، بلغاريا، هولندا. وتدور أحداثه خلال 20 دقيقة. ويُشارك ببطولته: فلاديسلاف ماكاريوك، أوستاب أوريست باسيشنيك،كونستانتين شامين، يوري يفسيوكوف، أوكسانا تسيمبال، سيرهي هورني، ليليا راسوخين.فيلم رسوم مُتحركة. ومن اخراج أليساندرو راك. ومن إنتاج إيطاليا، السويد. وتدور أحداثه خلال 5 دقائق.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".وللاطلاع على فيديو جراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن".