رعب وفانتازيا.. كل ما تريد معرفته عن المسلسل السعودي عايشين معانا لـ خالد صقر

حبكة غامضة

إيقاع درامي مفضّل

نجوم الخليج يجتمعون

يأتي المسلسل السعودي "عايشين معانا" في صدارة الأعمال المنتظَرة على الساحة الدرامية الخليجية؛ إذ يترقب قطاعٌ كبير من الجمهور هذا العمل؛ لكون قصته تجمع بين الغموض والخيال في إطارٍ اجتماعي محلّي.ومن بين العوامل التي حمّست جمهور الدراما ورفعت سقف توقعاتهم لهذا المسلسل، هو حبكته الغامضة التي تتخللها أجواءٌ مشوّقة؛ إذ تدور قصة المسلسل حول عائلة "أنس"، التي تنتقل إلى العيش بالمجمع السكني العصري؛ حتى تبدأ سلسلة من الأحداث الغريبة والتجارِب الخارجة عن المألوف. سرعان ما تكتشف العائلة أن هذا المكان يُخفي وراء واجهته الحديثة عالماً موازياً، مأهولاً بكائنات غير مرئية "الجنّ"- يؤدون مهمة غامضة وُكلت إليهم منذ قرون. تتشابك الخيوط بين الواقع والماورائيات، في حبكة مثيرة تطرح أسئلة مصيرية: هل يمكن للبشر والجن أن يتعايشوا؟ أم أن المواجهة حتمية؟ المسلسل يأخذ المشاهِد في رحلة مشحونة بالتوتر والغموض؛ حيث كلّ زاوية قد تُخفي سرّاً، وكلّ همسة قد تكون رسالةً من عالم آخر.ومن بين العوامل التي ساهمت في تميُّز مسلسل "عايشين معانا" هو كونه عملاً ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية القصيرة؛ إذ يقع في 10 حلقات. هذا الأمر يضمن أن إيقاعه ومضمونه سيسيران بوتيرة سريعة، وهذه التيمة يحبها ويفضّلها شريحة عريضة من جمهور الدراما.ضم "عايشين معانا" نخبة من أبرز الوجوه التمثيلية الخليجية؛ مما يضفي على العمل ثقلاً فنياً، ويعزز من جاذبيته للجمهور. يشارك في البطولة كلٌّ من: خالد صقر، فاطمة الشريف، مهند الصالح، أحمد الكعبي، جبران الجبران، عبدالرحيم الشربجي، إلى جانب سعيد صالح، عائشة كاي، سماح زيدان، فهد المطيري، أغادير السعيد، ومصعب المالكي.