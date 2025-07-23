نادر عبد الله.. سحر الكلمات يكتمل مع صوت آمال ماهر

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 يوليو 2025 10:21 مساءً - يعَد الشاعر الغنائي نادر عبد الله واحداً من أبرز الشُعراء الذين حققوا نجاحاً كبيراً لدى الجمهور خلال السنوات الماضية، من خلال تقديم عدد كبير من الأغاني، والتي تعاون من خلالها مع كبار المُطربين في مصر والوطن العربي.

نادر عبد الله واستخدام اللغة في التعبير عن المشاعر الحقيقية

جاءت بداية نادر عبد الله مع كتابة الشعر منذ طفولته، والتي جاءت من خلال الكتابة باللغة العربية الفصيحة ومحاكاة عددٍ من الأشعار التراثية الشهيرة؛ لينتقل عقب ذلك للكتابة باللهجة المصرية العامية. ومع بلوغه الخامسة عشرة من عمره، كتب أول أغنيتين له وأيضاً أوبريت غنائياً.

ومع بداية الألفية، جاءت انطلاقة الشاعر الغنائي نادر عبد الله، والتي امتدت لخمسة وعشرين عاماً، تعاون من خلالها مع كبار شركات الإنتاج في الوطن العربي وكبار المُطربين. ومن أبرز المُطربين الذين تعاون معهم، كان النجم عمرو دياب، والذي جاء تعاونهما الأول في عام 2003 من خلال أغنية "خلينا نشوفك"، والتي كان من المفترض أن يتم طرحها بألبوم "علّم قلبي"، ولكن تم تأجيلها لتُطرح بألبوم "ليلي نهاري" وتُحقق نجاحاً كبيراً لدى الجمهور. وتعاون الشاعر نادر عبد الله مع النجم عمرو دياب في أغاني: "ريحة الحبايب، كنت في بالي، يا هناه".



كما تعاون مع الفنانة سميرة سعيد في 7 أغانٍ، وذلك منذ تعاونهما الأول عام 2008. ومن أبرزها: "حب ميئوس منه، قد الكلمة، أنا كتير عليك، ما أضمنش نفسي، وش الخير". فيما تعاون أيضاً الشاعر نادر عبدالله مع الفنانة أنغام بـ6 ألبومات غنائية من خلال 8 أغانٍ، وهي: "حبيتك ليه، أنا مخاصماك، رجعنا في كلامنا، قد ما تقدر، فاكراك، بَغِير، واحدة بتحبك، يا ريتك فاهمني".



يُمكنكِ قراءة: ألبوم "حاجة غير" لـ آمال ماهر: عودة ذهبية بصوت لا يُشبه سواه



كما يعَد من أبرز المُطربين الذين قد تعاون معهم الشاعر نادر عبد الله، هي اللبنانية إليسا؛ حيث كوّنا ثنائياً سوياً، حقق نجاحاً كبيراً لدى الجمهور منذ عام 2006، وقد قدّما عدداً كبيراً من الأغاني، من خلال تعاوُنهما في 8 ألبومات غنائية، ومن أبرزها: "لو تعرفوه، حكايتي معك، تصدق بمين، أواخر الشتا، ما عاش ولا كان، حالة حب"، والعديد من الأغاني الأخرى.

نجاح استثنائي مع آمال ماهر في صيف 2025

وقد تعاوَن الشاعر نادر عبد الله خلال مسيرته الفنية والموسيقية، والتي تجاوزت العشرين عاماً، مع عددٍ كبير من المُطربين، سواء بمصر أو الوطن العربي، إلا أنه فاجأ الجمهور في صيف 2025 بتعاوُنه مع الفنانة آمال ماهر بألبومها الغنائي الجديد "حاجة غير"؛ حيث حققا سوياً نجاحاً استثنائياً من خلال تعاونهما في 6 أغانٍ بالألبوم.



وقد كتب الشاعر نادر عبد الله 6 أغنيات من أصل 10، هي أغاني الألبوم، وجاءت الأغاني كالتالي: "حاجة غير، لو لينا عمر، نسيت اسمي، ليه سكتوا، رقم واحد، عقدة حياته". وقد اتسمت الأغاني بلغة شاعرية اتسمت بالتعبير عن المشاعر الحقيقية وحالات الحب المُختلفة. كما جاء تعاوُنهما ليؤكد ثقة كلٍّ منهما في الآخر وفي موهبته الحقيقية، والتي وصلت للجمهور وعبّر عنها بإعجابه بتلك الأغنيات.



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».