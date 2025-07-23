بسبب مسلسل كتالوج.. علي البيلي يوجّه رسالة مؤثرة لـ ريهام عبد الغفور

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 يوليو 2025 10:21 مساءً - في لحظة صادقة من الامتنان والدفء، نشر الممثل الصغير الصاعد علي البيلي رسالة مؤثرة، عبر حسابه على "إنستغرام"، عبّر فيها عن مشاعره تجاه الفنانة ريهام عبد الغفور، والتي وصفها بأنها أصبحت بمثابة "الأم الثانية" له.

امتنان يتجاوز حدود العمل

وخلال منشوره، استرجع "البيلي" علاقته بالفنانة ريهام عبد الغفور، أو "ريكو"، وهو اللقب الذي تفضّله، وذلك أثناء كواليس تصوير مسلسل "كتالوج" الذي جمعهما، منوهاً على أنه لم يكن يعرفها جيداً في البداية، لكنه سرعان ما أدرك أنها تمرّ بظروف صعبة. ورغم ذلك، كما يروي، منحته حباً ومودة حقيقييْن، وغمرت علاقتهما بصدق نادر.

وأضاف البيلي في منشوره: "أعتبر نفسي محظوظاً جداً. في وقت قصير، أصبحتِ أماً لي، وأمّاً لصديقتي المقربة فشفوشة، سأظل ممتناً لهذه الرابطة الجميلة للأبد".

واختتم رسالته بكلمات عفوية محمّلة بالمحبة: "أحبك، فشفوشة، وحساء الفطر، والفاصوليا، والدوشة".

قصة مسلسل "كتالوج"

تدور أحداث مسلسل "كتالوج"، حول "يوسف" الذي يجسد دوره الفنان محمد فراج، وهو أب يجد نفسه فجأة في مواجهة مسؤولية تربية طفليه، بعد رحيل زوجته "أمينة" (ريهام عبد الغفور)، بعد أن كان بعيداً عن تفاصيل حياة أطفاله اليومية، وعاجزاً عن التواصل معهم، حيث يشعر يوسف بالضياع والارتباك، حتى يعثر على سلسلة من الفيديوهات التي سجلتها "أمينة" قبل وفاتها؛ تتضمّن نصائح حول تربية الأطفال. لتصبح هذه الفيديوهات دليله اليومي، تساعده على تخطي ألم الفقد، وتعيد ربطه بطفليه، وتكشف له جانباً من ذاته لم يكن يعرفه.



ويشارك في مسلسل "كتالوج" عدد آخر من النجوم، وهم: سماح أنور، تارا عماد، صدقي صخر، خالد كمال، بيومي فؤاد، دنيا سامي، الطفل علي البيلي، أحمد عصام السيد، الطفلة ريتال عبد العزيز، إنتاج أحمد الجنايني، تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي.



من هو علي البيلي؟

علي البيلي هو ذلك الطفل الذي ذاع صيته خلال أحداث مسلسل "لام شمسية"، الذي عُرض رمضان الماضي، بعد أن لمس جمهور العمل وعدد من النقاد موهبته التمثيلية في أداء شخصية "يوسف".

يُذكر أن "لام شمسية" هو مسلسل اجتماعي تشويقي، تدور أحداثه حول معلمة في إحدى المدارس تكتشف تعرض عدد من الأطفال للاعتداء والتنمر داخل المدرسة، وتبذل قصارى جهدها من أجل مساندتهم والدفاع عنهم، فيظهر لها العديد من المشاكل التي تهدد حياتها وحياة أسرتها، ويشارك في بطولته: أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، صفاء الطوخي، ثراء جبيل، ياسمينا العبد، وأسيل عمران. العمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، ويتكون من 15 حلقة.

