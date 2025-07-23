شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب محمد قماح يطرح أحدث أغانيه بعنوان بتسأل ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب محمد قماح أغنيته الجديدة "بتسأل ليه" منذ ساعات على المنصات الغنائية، والتى يتعاون فيها مع عدد كبير من صناع الموسيقى، والأغنية من كلمات محمد السوكني، وميكس ماستر خالد رؤوف.

وقال محمد قماح عن أغنيته الجديدة: "الأغنية بدأت بفكرة بسيطة، فكرة لحنية، تحولت تدريجيًا إلى عمل موسيقى متكامل، حيث شارك جمهوره بفيديو خاص، يشارك لحظات بناء الأغنية خطوة بخطوة، من الإيقاعات، إلى الكلمات والآلات، مما يمنح المستمعين تجربة فريدة داخل عقل الفنان".

وتُعد هذه الأغنية جزءًا من ألبوم محمد قماح الجديد، والذي يضم تعاونات مع مجموعة من ألمع الشعراء والملحنين في الوطن العربي، منهم: بهاء الدين محمد، تامر حسين، محمد السوكني، خالد رؤوف، أحمد مرزوق.