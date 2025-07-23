شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور السفير المصرى باليابان.. فرقة رضا تبهر المشاركين فى إكسبو 2025 بفقراتها والان مع تفاصيل الخبر

قدمت فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية مجموعة من الفقرات الخاصة بها احتفالا بالعيد الوطنى المصرى باليابان، بحضور الفنان تامر عبد المنعم رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية وتحت قيادة مديرة الفرقة الفنانة إيناس عبد العزيز وذلك تزامنا مع فعاليات الإكسبو 2025 بمدينة اوساكا اليابانية.

حضر الحفل الدكتور حسن الخطيب وزير التجارة الخارجية، وزير التجارة الياباني، السفير محمد أبو بكر سفير مصر باليابان والفنان تامر عبد المنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية ممثلا عن وزارة الثقافة المصرية ورئيس الوفد المرافق للبعثة.

كما حضر لفيف من الدبلوماسيين والسفراء ورجال الصحافة والإعلام المتواجدين باليابان والذين حرصوا على حضور هذا الحفل.

وقدمت فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية مجموعة من الفقرات التى استمرت ما يقرب من 60 دقيقة وهي "الأقصر بلدنا - الإسكندراني - الطبول - الحجالة - بياع العرقسوس - التنورة - غريب الدار - غزل في الريف - سماح النوبة - العصايا".

وكانت بعثة قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية قد توجهت إلى مدينة أوساكا اليابانية مساء السبت الماضي للمشاركة في فاعليات الاكسبو 2025.

ومن المقرر أن تشارك فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية بثلاثة حفلات احتفالا بالعيد الوطني المصري باليابان وتعود البعثة يوم السبت المقبل وعقب عودة البعثة يبدأ الفنان تامر عبد المنعم الاستعداد للموسم الصيفي.



جانب من الحفل



جانب من حفل فرقة رضا