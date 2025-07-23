الصحراء تتصدر المشهد السينمائي السعودي.. والقيد أحدث التجارب

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 يوليو 2025 08:57 مساءً - يبدو أن المناطق الطبيعية بتضاريسها ومعالمها المختلفة، كانت مقصداً للكثير من صنّاع الأعمال السينمائية، ولاسيّما في المملكة العربية السعودية، والتي شهدت في الآونة الأخيرة عرض العديد من الأفلام، كانت "الصحراء" محور أحداثها؛ إذ نالت هذه النوعية من القصص إعجاب شريحة كبيرة، ليس فقط بداخل المملكة ولكن خارجها أيضاً. ولعل أحدث تلك التجارِب هو فيلم "القيد" المنتظَر طرحه قريباً؛ فأحداثه تدور في صحراء شبه الجزيرة العربية خلال منتصف القرن العشرين؛ إذ تستعرض صراعاً وجودياً في ظل قصة انتقام مثيرة، تتخللها مواجهات شرسة مع الطبيعة القاسية والبرد القارس. وبالتزامن مع الترويج لهذا العمل السينمائي الجديد، سوف نسترجع سريعاً مجموعة من الأفلام السعودية المميزة، اتخذت من الصحراء والطبيعة موقعاً لأحداثها.

"هجان".. صراع الخير والشر في رمال الصحراء السعودية

من بين التجارِب الفنية الفريدة والتي تُحسب لصنّاع السينما في السعودية، هو فيلم "هجان" الذي قدّم رؤية مختلفة جذبت الجمهور العالمي والعربي على حدٍ سواء؛ ليحصد في النهاية العديد من الجوائز والتكريمات في المحافل والمهرجانات الفنية المختلفة، المحلية منها والعالمية.

ومن بين الأسباب التي جعلت "هجان" قريباً من قلوب الكثيرين، هو فكرته المستوحاة من الفولكلور العربي والقصص البدوية وقصص الصحراء؛ حيث تتمحور قصته في عالم سباق الجمال، ومن خلاله نتطرق للخير والشر في هذا العالم. ويمثل جانبَ الخير بطلُ القصة وهو شاب اسمه "مطر"، الفنان عمر العطوي، بينما يمثل جانبَ الشر "جاسر" الفنان عبدالمحسن النمر، وهو البطل الثاني للقصة.

"سكة طويلة".. مغامرة مثيرة في الصحراء

فيلم آخر وثّقت مشاهده الصحراء، وسط أحداث مثيرة ومشوّقة، وهو فيلم "سكة طويلة". فمنذ الوهلة الأولى، يعتقد المشاهد أنه أمام قصة تميل للجانب الدرامي الاجتماعي، ولكن سرعان ما تتبدل الأحوال ليجد المشاهد نفسه أمام وجبة دسمة من الأكشن.

تبدأ قصة "سكة طويلة" من فشل "مريم" و"ناصر" في الحصول على تذاكر طيران إلى أبوظبي، العاصمة الإماراتية؛ مما يضطرهما للسفر إليها بالسيارة، وتحديداً على الطريق رقم 10، أطول طريق مستقيم، وخلال الرحلة يصطدمان بسيارة شخص يسير خلفهما؛ ليبدأ في مطاردتهما ومحاولة تحطيم سيارتهما، وتتطور الأحداث في سياقٍ من التشويق والمغامرة.

والمميز في هذا الفيلم هو شهادة كبار النجوم بداخل المملكة العربية السعودية، والتي أشادت بحبكته الدرامية وأداء ممثليه، وكان من بينهم الفنان القدير عبدالمحسن النمر، الذي وصف أحداث الفيلم بـ"التجرِبة الجميلة".

"طريق الوادي".. رحلة طفل وسْط الرمال

في قلب الصحراء، وُلدت حكاية سينمائية بعنوان: "طريق الوادي"، فيلم لم تكن الصحراء فيه مجرد خلفية بصرية؛ بل كانت هي الروح التي احتضنت تفاصيل القصة، وجعلت من العزلة أرضاً خصبة للاكتشاف والتحدي. ففي منطقة تنومة جنوب المملكة العربية السعودية، شُيّدت قرية كاملة خصيصاً لتصوير هذا الفيلم، الذي تَنقّل فريقه بين نحو عشرة مواقع تصوير مختلفة داخل المملكة؛ ليقدّم تجرِبة بصرية وإنسانية فريدة.

تدور قصة العمل في أواخر التسعينيات، بجبال قرية الوادي السعودية، عن مصاب بمتلازمة الصمت الاختياري؛ حيث يعتقد الجميع أن إعاقته مجرد مرض، باستثناء أخته الكبرى "سهام"، التي تعُده مثالياً كما هو. وتبدأ الأحداث عندما يقرِر والده "ناصر" اصطحابه في رحلة برية إلى الوادي في القرية المجاورة من أجل مراجعة طبيب شعبي معروف، وخلال الرحلة يضيع وسْط المكان، ويتعرض لكثير من التحديات التي يحاول تجاوُزها، وتنعكس إيجاباً على إعاقته؛ إذ يصل إلى استنتاج مفاده، أن هذه الإعاقة لا يمكنها أن تمنعه من اكتشاف أشياء جديدة في الحياة.



"بين الرمال".. قصة حقيقية وسْط الجبال

في حضن الطبيعة، تشكلت ملامح الفيلم السعودي "بين الرمال"، الذي يعَد أول عمل سينمائي يتم تصويره بالكامل في مدينة "نيوم"، تلك البقعة المذهلة التي تجمع بين سكون الصحراء وسحر الجبال؛ حيث منحت الفيلم خلفية بصرية آسرة، جعلت من كلّ مشهد نافذة على الروح.

وفي موضوعنا هذا نتعرّف إلى فيلم "بين الرمال" المقتبس من قصة حقيقية. وتصوير الفيلم في مكان الحدث الحقيقي، وهو في شَمال المملكة العربية السعودية (نيوم) والذي يُعتبر أول القصص التي تم تصويرها بها.

وتدور قصته حول تاجر التبغ سنام، والذي يبلغ من العمر ثلاثة وعشرين ربيعاً، وفي طريقه بالصحراء لقريته عبْر القافلة، توشك زوجته على إنجاب طفلهما الأول، ولكن سنام يتعرّض لكمين لصوص، وبعد أن سرقوا مئونته يحاول النجاة والاستمرار في السير للقرية؛ ليجد نفسه بعد ذلك تائهاً وحيداً في صحراء السعودية، بل ومطارداً من ذئب.

"ناقة".. صراع البقاء

وسط امتداد الرمال وأصوات الرياح التي تهمس بالمجهول، تنطلق أحداث فيلم "ناقة" في أحداث ممزوجة من الرعب والتشويق في قلب الصحراء. الحبكة تدور حول فتاة شابة تجد نفسها فجأة وحيدة في بيئة لا ترحم، بعدما حضرت حفلة سرية وانتهى بها الأمر عالقة في صحراء معزولة؛ حيث لا أثر للنجاة سوى عزيمتها ومواجهة مفتوحة مع ناقة غاضبة وما هو أكثر رعباً منها. فـ الصحراء هنا ليست مجرد خلفية؛ بل هي كيان نابض بالخطر والتحدي.

"نورة".. حكاية حُلم وسط صحراء العلا

في قلب صحراء العلا الساحرة ووسْط طبيعة تحاكي الأساطير، وُلد فيلم "نورة" كأول عمل روائي طويل يصوّر في هذه المدينة الأثرية. يقدّم الفيلم حكاية فتاة حالمة تبحث عن ذاتها في زمن لم يكن الفن فيه خياراً متاحاً؛ لتجد في الصحراء والصمت صوتاً يحرّك الحُلم من جديد.

جديرٌ بالذكر، أن فيلم "نورة " الذي شارك في بطولته ماريا بحرواي، ويعقوب الفرحان، كان أول مشاركة للسينما السعودية في المهرجان السينمائي الدولي كان بنسخته الـ77.

"هوبال".. عندما تصبح الصحراء مسرحاً لصراع الحياة

وسْط صحراء السعودية الشاسعة وفي أجواء مشبّعة بالعزلة والقلق، تدور أحداث فيلم "هوبال" الذي يسلّط الضوء على عائلة بدوية تعيش على هامش العالم بعد حرب الخليج الثانية. الصحراء هنا ليست مجرد خلفية؛ بل هي كيان ضاغط يحتضن صراعاً داخلياً بين التشبُّث بالمعتقدات، والخوف الإنساني على حياة الأحبة. فحين تصاب "ريفة" الصغيرة بمرض مُعدٍ، تجد والدتها نفسها أمام قرار مصيري: إمّا كسر القيود المفروضة من الجَد المتشدد، أو التضحية بابنتها باسم الإيمان.

ويشارك في بطولة الفيلم عددٌ من الفنانين، وهم: إبراهيم الحساوي في دَور الجَد "ليام"، مشعل المطيري في دَور الابن "شنار"، ميلا الزهراني في دَور "سرا"، حمدي الفريدي في دَور "بتال"، حمد فرحان في دَور "عساف"، أمل سامي في دَور "ريفة".

خاتمة

ختاماً، تثبت الصحراء السعودية أنها ليست مجرد مساحة جغرافية شاسعة؛ بل هي بيئة غنية بالإلهام والسرد البصري. فمن "قيد" المنتظر، إلى "هجان"، و"سكة طويلة"؛ مروراً بـ"طريق الوادي"، و"بين الرمال"؛ وصولاً إلى "ناقة". تتعدد الحكايات، لكن تظل الصحراء هي الرابط المشترك الذي يوحّد هذه التجارِب، ويمنحها طابعاً ما بين الواقع والخيال.

