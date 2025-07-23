كيف علقت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي على شائعة انتحارها؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 يوليو 2025 08:57 مساءً - تناقلت بعض الحسابات والصفحات على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي مؤخرًا خبر إقدام مدونة الموضة والوجه الإعلاني وصاحبة أحد مراكز التجميل زينب فياض الابنة الوحيدة للفنانة هيفاء وهبي على محاولة انتحار باءت بالفشل في شقتها في بيروت. وتابعت الأنباء المتداولة حينها أن الجيران المقيمين في الشقة المجاورة سمعوا صوت صراخ واستغاثة، فاستعانوا على الفور بالإسعاف وتمّ نقلها بسرعة إلى المستشفى. وأضافت المزاعم التي ترددت حينها من دون أي تأكيد أنها تناولت كمية من الأدوية وأنها تركت رسالة شرحت فيها أنها تمرّ بأزمة نفسية حادة أثرت عليها. ولكن زينب فياص قابلت كل هذه المزاعم بتعليقات ساخرة مستخفة بها.

زينب فياض تردّ بطريقة ساخرة على شائعة انتحارها



انتشرت هذه المزاعم بسرعة كالنار في الهشيم، إلى أن أطلت زينب فياض بنفسها من خلال فيديوهات عبر حسابها على إنستغرام حيث بدت بصحة جيدة ولا تشكو من شيء وبكامل حيوتها. وقد واجهت زينب فياض هذه الشائعات بطريقة ساخرة هازئة من مضمونها وتداولها من دون أي تأكيد أو إثبات. فنشرت على ستوري حسابها على إنستغرام صورة لها بدت بغاية الجمال وعلقت على الشائعة التي طالتها ساخرة مؤكدة أنها كانت في صالون التجميل تهتم بجمالها بينما كانت الشائعة تنتشر. ولم تعرها زينب فياض أي أهمية مكتفية بالتعليق التالي: " تخيلوا بس تخيلوا الاشاعة بوقتها طلعت وانا كنت في الساحل عند الكوافير بظبط جمالي". ووضعت رمز الوجه الضاحك للدلالة على استخفافها بالشائعة التي انتشرت عن محاولتها الإقدام على إنهاء حياتها.

تعليق زينب فياض على شائعة انتحارها- الصورة سكرين شوت من حسابها على إنستغرام

كذلك نشرت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي صورة أخرى لها بالأبيض والأسود من دون أن تبدو ملامحها بوضوح إنما ظهر فقط جانبًا من وجهها، وأكدت أنها بخير لا بل وبأحسن حالاتها ولا تشكو من شيء وأن ما ينتشر عنها أقل بكثير من مستواها وليس لديها الوقت لإعطائه أهمية. وعلقت على الصورة قائلة: " مووووووووش فاضياااااه امبيه اللي قاعد ينتشر وايد اقل من مستواي ما اقدر ارد على هيك اشاعة المهم انا بالف خير لا وباحلى حالاتي". ووضعت رمز الوجه الضاحك الساخر.

تعليق زينب فياض على شائعة انتحارها- الصورة سكرين شوت من حسابها على إنستغرام

زينب فياض أم لابنتين دانييلا ورهف

وكانت زينب فياض قد أعلنت منذ أشهر عن خطوبتها من رجل أعمال كويتي. وكانت تنشر صورهما معًا على وقع أغان وتعليقات رومانسية. في بداية علاقتهما، نشرت زينب فياض صورة عبر حسابها على إنستغرام تركز فقط على يد خطيبها ممسكة بيدها من دون أن تظهر ملامح زينب وخطيبها أو أي تفاصيل حول خطوبتها وهوية خطيبها، حيث ظهر في إصبعها خاتم الخطوبة من الماس. ونشرت زينب فياض تعليقاً بوضع إيموجي القلب و"دبدوب" مع هاشتاغ حرف A الذي يرمز ربما للحرف الأول من اسمه. وجاءت هذه الصورة حينها على خلفية أغنية إليسا "أجمل إحساس" التي اختارتها زينب فياض لرومانسية كلماتها المعبّرة عن الحب الذي تعيشه مع خطيبها وجاء في بعض كلماتها "أجمل إحساس بالكون إنك تعشق بجنون وده حالي معاك خليتني أعيش أيام مليانة بشوق وغرام دوبني هواك". وكانت تدأب زينب فياض بعدها على نشر صورهما معًا. ولكن منذ مدة لم تعد تنشر صورهما أو أي منشور يتعلق بخطوبتها مما رجّح احتمال انفصالهما.

زينب فياض كانت أعلنت انفصالها عن زوجها في العام الفائت 2023 موضحة أن الانفصال تمّ بهدوء ورقي وأن كل شيء قسمة ونصيب. زينب أم لابنتين هما دانييلا ورهف وتعيش معهما في الكويت حيث افتتحت مركزاً للتجميل. وتنشر دائماً صوراً وفيديوهات من داخله كما تعطي نصائح جمالية للسيدات ومنها ما نشرته مؤخراً "خليكي بأيدي امينه وما تخلي حدا يخرب جمالك وانا موجودة دايماً لحتى شوفكن يا قمراتي انتو".

ويجد الكثير من المتابعين أن زينب فياض وابنتيها رهف ودانييلا يحملن الكثير من الشبه بالفنانة هيفاء وهبي. في حين يرى البعض الآخر أن زينب فياض تقلد والدتها بإطلالاتها وماكياجها وطريقة كلامها وصوتها وحركاتها ودلعها، وأنها خضعت لأكثر من عملية تجميلية حتى تصبح شبيهة بها. ونصحوها ألا تتأثر بوالدتها وأن تكون لها شخصيتها المستقلة. فيما رأى العديد أنه من الطبيعي أن تكون ملامح زينب فياض شبيهة بملامح والدتها الفنانة هيفاء وهبي. ومن الطبيعي أن تتأثر بها.

https://www.instagram.com/p/C59OVIIsp51/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C59OVIIsp51/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C59OVIIsp51/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».