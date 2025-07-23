أحمد عز: تجارِب مِهنية متعددة مهّدت الطريق للنجومية "فيديو"

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 يوليو 2025 08:57 مساءً - يُعَدّ الفنان أحمد عز أحد أبرز نجوم السينما العربية، بما يمتلكه من وسامة لافتة وكاريزما فنية، جعلته مَحطّ أنظار الجمهور والنقاد على حدٍ سواء، وُلد "عز" في 23 يوليو 1971؛ ليكمل هذا العام عامه الـ51، رغم أن إطلالته الشابة توحي بسن أصغر؛ مما يؤكد حرصه للحفاظ على لياقته وحيويته.

مهن متعددة

نقطة التحوُّل

مسيرة درامية ومسرحية

ومنذ صغره، راود "عز" حُلم التمثيل، لكن أسرته رفضت التحاقه بمعهد الفنون المسرحية؛ مما دفعه إلى دراسة الآداب قسم اللغة الإنجليزية في جامعة عين شمس. وبعد التخرُّج، خاض تجارِب مهنية متنوّعة، شملت العمل في مجال الفندقة والسياحة، إلا أن شغفه بالفن لم يخفُت. وبفضل وسامته، دخل عالم عروض الأزياء، وظهر كموديل في عدة كليبات موسيقية؛ ليشعر بأن الفن هو طريقه الحقيقي.جاءت نقطة التحوُّل في حياة "عز" حين تعرّف إلى المخرجة إيناس الدغيدي، التي منحته أول فرصة تمثيلية صغيرة في فيلم "كلام الليل"، ثم رشحته لبطولة فيلم "مذكرات مراهقة" عام 2001 إلى جانب هند صبري؛ فكانت بداية انطلاقته الحقيقية في السينما. ورغم حبه للمسرح، لم يقدّم "عز" سوى عدد محدود من المسرحيات، ومنها لعب دَور "علاء الدين" في المسرحية الغنائية الاستعراضية التي حملت الاسم نفسه عام 2021، وكذلك مسرحية "" ومع النجمة يسرا عام 2024. كما قدّم عدداً منومنها: "السندباد عماد"، و"أغنى رجل في العالم".ودرامياً، شارك أحمد عز في عدة مسلسلات ناجحة رغم قلة عددها، منها: "ملك روحي"، و"الأدهم"، و"الإكسلانس"، و"". أما السينما؛ فقد قدّم ما يزيد على 26 فيلماً، من أبرزها: ""، وثلاثية، و"كيرة والجن" وأخيراً "7Dogs"، الذي يُنتظر عرضه قريباً. وحصد عدة جوائز، من بينها جائزة أفضل ممثل في أكثر من مناسبة.

تكريم مستحَق

في محطة فارقة من مسيرته الفنية، حصد الفنان أحمد عز تكريماً رفيعاً خلال افتتاح الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نوفمبر 2024؛ إذ نال جائزة "فاتن حمامة للتميُّز"؛ تقديراً لما قدّمه من أعمال بارزة في السينما المصرية خلال أكثر من عشرين عاماً من العطاء الفني.

