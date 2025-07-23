خيرية نظمي لـ الخليج 365: فخورة بمشاركة هجرة في مهرجان فينيسيا العالمي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 يوليو 2025 08:57 مساءً - في لحظة تُمثل ذروةَ مسيرتها الفنية، عبرت الفنانة خيرية نظمي عن فرحتها الغامرة بمشاركة فيلمها السينمائي الجديد "هجرة" في الدورة الـ82 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي وذلك عبر حوار خاص لـ "الخليج 365" جاء كالتالي:

ما هو شعورك بمشاركة فيلم "هجرة" بمهرجان فينسيا؟

حقيقةً شعوري لا يوصف بمشاركة الفيلم، أنا جداً سعيدة وأشعر بالفرح. والحمد لله إن تعبنا وكل مجهوداتنا التي بذلناها أثناء التصوير لم تذهب هباءً؛ بل بدأت تظهر حيث تمت مشاركة فيلمنا، وهذا أمرٌ يستحق الفخر، ولله الحمد.

هل كنتي تتوقعين اختيار الفيلم للمشاركة بالمهرجان؟

حقيقةً لا، وكانت بالنسبة لي صدمة اختلطت بالفرحة عندما علمتُ بمشاركة الفيلم في أعرق وأقدم وأكبر مهرجان عالمي، وجداً سعيدة لذلك، والكلمات لن تعبّر عن مدى فرحي وسعادتي.

ما هي الصعوبات التي واجهتك أثناء تصوير هذا الفيلم؟

الصعوبات كانت كبيرة بسبب التنقلات في أغلب قرى المملكة من جنوبها إلى شَمالها، كذلك الشخصية التي جسّدتُها كانت صعبة نوعاً ما؛ فهي شخصية مركّبة.

ما هو رأيك بالأفلام السينمائية السعودية؟

بالنسبة للأفلام السينمائية السعودية، الحمد لله، أخذت تتبلور وتظهر بصورة جيدة وتطورت بشكل ملحوظ، وأصبحت من الأفلام التي تشارك بمحافل خارجية وتجد الثناء عليها كثيراً، وهذا أمرٌ جميل ويسعدنا كفنانين.

وتابعت قائلة: لاحظتُ في الفترة الأخيرة ومن خلال الأفلام السعودية التي تقدَّم بجميع المحافل الداخلية والخارجية، أن الأفلام أصبحت على مستوًى عالٍ من الجودة ويُشاد بها.

ما هي المشاريع القادمة لـ خيرية نظمي؟

هنالك مشاريع قادمة إن شاء الله، ولكن لا أستطيع في الوقت الحالي الكشف عن تفاصيلها.



فيلم "هجرة"

يروي الفيلم قصة "ستي" والتي تجسدها الفنانة خيرية نظمي حيث تسافر مع حفيدتيها في عام 2001 من الجنوب إلى مكة. وعندما تختفي الحفيدة الكبرى في ظروف غامضة، ‏تنطلق "ستي" برفقة الحفيدة الصغرى شمالاً في رحلة بحث تمزج بين الألم والأمل. على امتداد الطريق، تنكشف أسرار عائلية وتُروى ‏حكايات منسية، فيكشف السفر عن وجوه خفية من التاريخ، ويُبرز التنوع الثقافي والحضاري للمملكة العربية السعودية وعمقها ‏الإنساني.

يأتي الفيلم من بطولة نخبة من النجوم السعوديين بجانب خيرية نظمي وهم: نواف الظفيري يقوم بدور "أحمد"، وظهور جديد لبطلة ‏الفيلم لمار فدان التي تقوم بدور "جنى". وظهور براء عالم كضيف شرف في الفيلم ومن إخراج المخرجة السعودية شهد أمين.



