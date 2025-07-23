بالصور- حدث غير مسبوق… تايلور سويفت تُخلّد بـثلاثة عشر تمثال شمعيّ في أبرز مدن العالم

في خبرٍ من المؤكّد أنّه سيحقّق أحلام كل جمهور الفنّانة تايلور سويفت، كشف متحف مدام توسّو اليوم الأربعاء عن أكبر إطلاق له حتّى اليوم لتماثيل الشّمع، إذ ابتكر ثلاثة عشر تمثالًا جديدًا من الشّمع لـ “سويفت”.

هذه التّماثيل الّتي ستُوزّع في ثلاث عشرة مدينة عبر أربع قارّات، مستوحاة من بعض إطلالات الفنّانة البالغة من العمر خمسة وثلاثين عامًا في جولة “إيراس”.

يُعدّ هذا الإطلاق المتزامن لتماثيل الشّمع المتعدّدة الأكثر طموحًا في تاريخ متحف مدام توسو الممتدّ على مدار مئتين وخمسين عامًا، هذا ما يعكس مكانة نجمة “ستايل” كواحدة من أكثر الفنّانين تأثيرًا واستمراريّة في القرن الحادي والعشرين.

في العام الماضي، اختتمت سويفت جولتها “إيراس” الّتي حطّمت الأرقام القياسيّة، إذ بيعت جميع تذاكرها في مئة وتسعة وأربعين حفلًا عبر خمس قارّات.

والآن، يُخلّد متحف مدام توسّو هذا الإرث بتخليد لحظاتٍ فارقة من جولته التّاريخيّة للمعجبين به حول العالم.

وقالت لورا شيرد، المديرة العالميّة للعلامة التّجارية في متحف مدام توسّو: “تايلور سويفت رمزٌ للأجيال وقوّةٌ ثقافيّة، يُمثّل النّجاح الباهر لجولتها الّتي حطّمت الأرقام القياسيّة اللحظة المثاليّة لمتحف مدام توسّو لتخليدها بـ ثلاثة عشر رقمًا – وهو رقم الحظّ لتايلور – عبر أربع قارّات، لضمان وصولها إلى أكبر عددٍ ممكن من المعجبين بها. نحن على يقينٍ تامٍّ بأنّهم سيُحبّونها بقدر ما نُحبّها.”

عمل فريقٌ من أكثر من أربعين فنّانًا ماهرًا من متحف مدام توسّو لمدة أربعة عشر شهرًا على هذا المشروع المثير الّذي يُبرز كلّ شخصيّة من الشّخصيّات الثّلاث عشرة بإطلالة فريدة من نوعها ومفضّلة لدى الجمهور من الجولة.

وقد تمّ الكشف عن الصّور واللقطات الّتي نُشرت بأسلوبٍ لافت.