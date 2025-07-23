شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان إيزيس يطلق مسابقة للتأليف المسرحى باسم فتحية العسال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة مهرجان إيزيس الدولى لمسرح المرأة إطلاق الدورة الأولى من مسابقة فتحية العسال للتأليف المسرحى بالتعاون مع دار ريشة للنشر والتوزيع التى تهتم بالمشروعات الأدبية والفكرية والثقافية المتميزة فى مختلف مجالات الإبداع، وذلك بالتزامن مع الاعداد للدورة الثالثة للمهرجان دورة سميحة أيوب المقرر انطلاقها فى الفترة من 25 سبتمبر وحتى الثانى من أكتوبر.

ووقعت المخرجة والممثلة عبير لطفى رئيسة المهرجان بروتوكول التعاون مع الكاتب والناشر حسين عثمان مؤسس دار ريشة للنشر والتوزيع فى حضور الكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم المدير الفنى للمهرجان، ومصطفى محمد المدير التنفيذى.

وقالت المخرجة والممثلة عبير لطفى رئيسة المهرجان إن إدارة المهرجان وقعت مؤخرا على بروتوكول تعاون مع دار ريشة، استعدادا لإطلاق مسابقة للتأليف المسرحي تحمل اسم الكاتبة الكبيرة فتحية العسال ملهمة المهرجان، والمسابقة موجهة للهواة والمحترفين على حد سواء وذلك من خلال مسارين للتسابق يعلن قريبا عن شروط وقواعد المشاركة فيهما.

وأضافت أن الفائزين في مساري التسابق سيحصلون على جوائز تتمثل في فرصة لنشر نصوصهم في كتاب برعاية دار ريشة شريكة المهرجان، كما سيتم طرح هذه الكتب في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

مهرجان إيزيس الدولى لمسرح المرأة تنظمه مؤسسة جارة القمر وتتشكل إدارته من المخرجة والممثلة عبير لطفى رئيسة المهرجان، والمديرتين الفنيتين الكاتبة والمخرجة عبير على حزين والكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم، والمديرين التنفيذين مصطفى محمد ومنى سليمان، ويقام تحت رعاية وزارة الثقافة.