شريف منير يعلن تعاقده على مسلسل رمضان 2026 من إنتاج سينرجى

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم شريف منير عن تعاقده مع المنتج تامر مرسى وشركة سينرجى على مسلسل جديد، للمنافسة به ضمن سباق رمضان 2026، مشيرا إلى أنه عمل درامى من العيار الثقيل.

ونشر صورة تجمعه بالمنتج تامر مرسى عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقا عليها: "بحمد الله تم التعاون بينى وبين شركة سينرچي والمنتج المتميز تامر مرسي على بطولة عمل من العيار الثقيل، انتظرونا إن شاء الله في رمضان 2026".



شريف منير والمنتج تامر مرسي

وكانت آخر أعمال شريف منير في الدراما مسلسل "بقينا اتنين"، الذى عرض فى رمضان 2024، وشارك فى بطولته: رانيا يوسف، إدوارد، ميمى جمال، يوسف عثمان، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، من بينهم الفنان الراحل طارق عبد العزيز الذي توفي فى موقع التصوير يوم 26 نوفمبر الماضى، والعمل من تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، انتاج K media.

وكان الفنان شريف منير احتفل مؤخرا بزفاف ابنته أسما، و نشر عبر حسابه على "إنستجرام" مقطع فيديو يوثق لحظة عقد قرانها، وظهر منير في الفيديو وهو يوجه كلمة مؤثرة لزوج ابنته، قائلاً: "أتمنى منه أن يحتويها ويرعاها، لأنها تعتبر أمي وابنتي وصديقتي، ودائمًا هي سندي وألجأ إليها وتوجهني"، في كلمة تعكس مدى قربها من قلبه ودورها الكبير في حياته المنشور لاقى تفاعلاً كبيرًا من المتابعين.