تفاصيل المهرجان الصيفي بالإسكندرية: إيهاب توفيق يفتتحه والختام مع خالد سليم

القاهرة - سامية سيد - لأول مرة تقيم دار الأوبرا المصرية تحت رعاية وزارة الثقافة ومحافظة الاسكندرية مهرجان أغانى الصيفى باستاد الاسكندرية و"الخليج 365" يكشف عن البرنامج الكامل للمهرجان الصيفي الذي تستضيفه مدينة الإسكندرية خلال الفترة من 27 إلى 31 يوليو الجاري، بمشاركة نخبة من نجوم الفن والموسيقى في مصر.

البرنامج الفني للمهرجان:

الأحد 27 يوليو:

افتتاح المهرجان بحفل النجم إيهاب توفيق لاأمسية "شباب في شباب" بقيادة المايسترو محمد الموجي

الإثنين 28 يوليو:

عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز حفل الفنان أحمد جمال

الثلاثاء 29 يوليو:

أميرة الطرب ريهام عبد الحكيم فقرة "شباب في شباب 2" بقيادة المايسترو أحمد عامر

الأربعاء 30 يوليو:

لقاء خاص مع فرقة وسط البلد حفل الفنان هشام عباس

الخميس 31 يوليو:

أمسية موسيقية للموسيقار هشام خرما حفل ختامي للفنان خالد سليم

وأكد عبد السلام أن اختيار استاد الإسكندرية، الأقدم في مصر وإفريقيا، لاحتضان المهرجان يُعد خطوة استراتيجية تعكس رؤية وزارة الثقافة لتوظيف الفضاءات غير التقليدية في نشر الفنون، قائلاً: "هذا الحدث يجسد توجهنا نحو إحياء الأماكن العريقة وتحويلها إلى منصات إبداعية تلتقي فيها الأجيال، في مزيج بين الأصالة والمعاصرة."

وأشاد رئيس الأوبرا د. علاء عبد السلام بالجهود الكبيرة التي تبذلها المحافظة، برئاسة الفريق أحمد خالد حسن، لتوفير كل سبل الدعم لضمان نجاح المهرجان، مؤكدًا أن هذا التعاون يُكرس مكانة الإسكندرية كعاصمة ثقافية وسياحية تليق بإرثها العريق.