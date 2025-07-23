شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام إمام: تجربتى مع الإخراج فى مركز الإبداع كانت مختلفة عن الأكاديمية والان مع تفاصيل الخبر

تحدث المخرج إسلام إمام عن تجربته مع دراسة الإخراج، خلال إحدى ندوات مسار وصلة ضمن فعاليات الدورة الثامنة عشر من المهرجان القومى للمسرح المصرى، والتى تهدف لتواصل الأجيال المسرحية المختلفة، موضحًا أنه مر بثلاث مراحل تعليمية أساسية، وهى: المعهد العالى للفنون المسرحية، ومركز الإبداع الفنى، والأكاديمية الفنية فى إيطاليا.

وقال إمام: الاختلاف الحقيقي الذي لمسته في مركز الإبداع تمثّل في فكرة اختيار نص محدد ليقوم كل متدرب بإخراجه بطريقته الخاصة، تحت إشراف عام وتوجيه دقيق من الأستاذ عصام السيد. هذه التجربة كانت جديدة ومميزة، ونتمنى أن تستمر، لأنها تفتح أفقًا إبداعيًا حقيقيًا أمام المتدرب.

وتابع إسلام: الإخراج بالنسبة لي كان رحلة من المراحل والتغيرات، في البداية، كنت أميل للتجريب، وأرغب في تقديم تجارب مسرحية تخرج عن المألوف. ومع مرور الوقت واكتساب الخبرة، أصبح لدي وعي فني أعمق، وبدأت أبحث عن أشكال إخراجية مختلفة، ومن بين الأعمال التي أعتبرها محطات مهمة في مشواري مسرحية رجالة وستات وظل الحمار، وفي الوقت نفسه عرض المتفائل شكّل نقلة مختلفة ومهمة في مشواري، فكل مرحلة لها قناعاتها الفنية، والبحث عن التجديد هو ما يميز المخرج الحقيقي، وهذا ما تعلمته من أستاذ عصام السيد، الذي رغم مكانته ونجاحه، قدّم عرض ديودراما في قاعة صلاح عبد الصبور، في لحظة كان يمكنه فيها أن يكتفي بالأضواء والنجاحات الكبري، لكنه اختار المغامرة والبحث والتجديد.