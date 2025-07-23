شكرا لقرائتكم خبر عن عصام السيد: ورش الإخراج فى مركز الإبداع اعتمدت فيها الجانب العملى أكثر والان مع تفاصيل الخبر

أكد المخرج الكبير عصام السيد خلال إحدى ندوات مسار وصلة ضمن فعاليات الدورة الثامنة عشر من المهرجان القومي للمسرح المصري، والتي تهدف لتواصل الأجيال المسرحية المختلفة، أن الإخراج في مصر يُدرّس كفرع تابع لقسم التمثيل، مشيرًا إلى أن هذا ما دفعه لتقديم تصور مختلف عند انطلاق ورش الإخراج داخل مركز الإبداع الفني.

وقال: عندما بدأنا التفكير في الورش داخل مركز الإبداع، اجتمعت مع الأستاذ خالد جلال، واتفقنا على ضرورة أن تكون الورشة مختلفة تمامًا، قائمة على الجانب العملي لا النظري، وقررت منذ البداية أن يكون التدريب على الإخراج من خلال الممارسة الفعلية، لا من خلال محاضرات نظرية فقط والورشة مقسمة لثلاث مراحل الأولى للتعرف على مفاهيم الإخراج، والثانية تتناول كيفية اختيار نص وتكثيفه ليُقدَّم في عشر دقائق، أما المرحلة الثالثة فتقوم على نص واحد يُوزَّع على جميع المتدربين، ويقدّمه كل منهم من زاويته الإخراجية الخاصة. أتمنى أن تنتشر هذه الطريقة، وألا تقتصر الورش على التدريب الحرفي فقط، بل يجب أن تخرج بنتائج فنية ملموسة.

وعن تجربته حين تولّى إدارة المسرح الكوميدى، قال عصام السيد: منذ اللحظة الأولى لتسلّمي مسئولية المسرح الكوميدي، كان هدفي أن يتحول إلى منارة ثقافية حقيقية، وليس مجرد دار عرض، ومن عام 1995 حتى 2002، شهد المسرح الكوميدي أنشطة متنوعة: ندوات، أمسيات، معارض لفن الكاريكاتير، ورش فنية، وعروض مسرحية صباحية ومسائية، مما ساهم فى جذب جمهور لا يقتصر فقط على المهتمين بالمسرح، التعامل مع المسارح على أنها مجرد قاعات لعرض المسرحيات خطأ كبير، في الخارج المسرح كيان حي يتشارك العاملون فيه في كل التفاصيل، تجد من بين الممثلين من يدير الكافيتريا أو يشارك في الطبخ، المسرح هناك حياة وتكامل، وهذا ما كنا نطمح إليه.