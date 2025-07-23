شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسين يعيد الموسيقار الراحل محمد رحيم للتريند بفيديو من كواليس أغنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعاد الشاعر الغنائى تامر حسين الموسيقار الراحل محمد رحيم لتصدر التريند من جديد، بمقطع فيديو يجمعهما من كواليس أغنية الذوق العالى للنجم الكبير محمد منير والنجم تامر حسني، التي أزيل عنها الستار منذ أيام وحظيت بنجاح كبير، حيث نشر تامر حسين الفيديو عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وكتب "من كواليس أغنية الذوق العالى مع حبيبى المُبدع العبقرى".

وكان الكينج محمد منير، قد كشف فى وقت سابق خلال تصريحات لـ"الخليج 365" عن كواليس هذا التعاون مع النجم تامر حسنى، قائلاً: الأغنية تحمل عددًا من المفاجآت.

وأضاف "أنه مبسوط بالتعاون في أغنية مع تامر حسنى، وأتمنى تنال الأغنية إعجاب الجمهور، حيث إن فكرتها جديدة".

ديو محمد منير وتامر حسني يحمل العديد من المفاجآت

وتعد الأغنية بمثابة أول ديو غنائى يجمع بين الكينج محمد منير والنجم تامر حسني، وهو ما يحمل مفاجأة سارة لكل جمهور النجمين ممن اعتادوا منهم على بصمات غنائية مميزة خلال مسيرتهما.