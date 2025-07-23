شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه بعنوان "الواد طالع لأبوه" والان مع تفاصيل الخبر

طرح النجم محمد رمضان أحدث أغانيه بعنوان الواد طالع لأبوه من كلمات مصطفى حدوتة وألحان مصطفى تاج وتوزيع إيهاب كولبيكس وميكس وماستر يسرى العربى.

وطرح مؤخرا النجم محمد رمضان فيديو كليب أغنيته الجديدة "إيه يا قلبى - حمو"، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان مصطفى تاج، وتوزيع إيهاب كولبيكس.

وكان انتهى القائمون على فيلم أسد للنجم محمد رمضان والمخرج محمد دياب من تصوير 90% فى أحداث العمل، وذلك على مدار 56 يوماً، على أن يستكمل تصوير المشاهد المتبقية بعد إجازة عيد الأضحي، وليبدأ بعدها المخرج مرحلة ما بعد الإنتاج والتي تشمل المونتاج والمكساج ووضع الموسيقى التصويرية وغيرها من التفاصيل ليكون بعدها الفيلم جاهزا للعرض محليا وعربيا وعالميا.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي مليء بالتشويق والأكشن، ويركّز على قضية التمييز العنصري والتعامل غير العادل بين الأفراد في المجتمع، من خلال حقبة زمنية كان يعاني فيها الناس من هذه الظواهر، وكيف انتهت، ففيلم (أسد) يقدّم قصة جديدة لم تُطرح من قبل على الشاشة، تتميز بالتشويق والابتكار".

يشار إلى أن فيلم "أسد" من إخراج محمد دياب، تأليف شيرين دياب، ومحمد دياب، وخالد دياب، وتصوير أحمد بشاري ومونتاج أحمد حافظ وديكور احمد فايز وتصميم الملابس ريم العدل ويتولى الموسيقى التصويرية للفيلم هشام نزيه، ويشارك في بطولة الفيلم محمد رمضان واللبنانية رزان جمال وعلى قاسم وماجد الكدواني، السودانية إسلام مبارك، أحمد داش، والفلسطيني كامل الباشا.