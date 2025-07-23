نورا ياسين تعلن عن مسلسلها الجديد حي الجرادية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 يوليو 2025 02:56 مساءً - تواصل الفنانة نورا ياسين تصوير مشاهدها من مسلسل "حي الجرادية"، وشاركت عبر ستوري الإنستغرام الخاص بها عددًا من الصور برفقة الفنانة روان الطويرقي من كواليس تصوير المسلسل. ولم تعلق نورا ياسين أو تكتب تفاصيل عن العمل فقط اكتفت بنشر الصورة.

ومسلسل "حي الجرادية" هو عمل ضخم يضم نخبة من النجوم من أبرزهم الفنانة لمى الكناني، محمد القس، نيرمين محسن، روان الطويرقي، بدور العتيبي، وليد قشران، نورا ياسين، عهود السامر، مروة علي، سارة الجابر، زيد السويداء، بدر اللحيد، فيصل الدغريري، عبدالله أحمد، محمد القحطاني، محمد علي المحسن، غيدا سلام، نهيان السعدون، عايض السبيعي وهو من إخراج منير الزعبي.

آخر عمل عُرض للفنانة نورا ياسين

آخر عمل للفنانة نورا ياسين هو مسلسل أكثر من خوات، ووجد العمل أصداء واسعة وتدور قصة المسلسل حول المحامية "لؤلؤة"، التي تكن كل الحب لصديقتها "العنود"، ولكن سرعان ما تنقلب الأمور رأساً على عقب، حيث تطعنها في ظهرها وتغدر بها، وتحولها من شخصية محبوبة إلى مكروهة في المجتمع، وتدمر حياتها الخاصة والمهنية، مما يدفع "لؤلؤة" نحو الانتقام بطريقتها الخاصة.

والمسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ سلطان العبدالمحسن، ومن تأليف علاء حمزة، ومن بطولة الفنانة أصايل محمد، نورا ياسين، شعيفان محمد، بندر الخضير، أحمد الرشيد، يزيد المجيول، مطلق مطر.

أعمال أخرى للفنانة نورا ياسين

شاركت الفنانةبعدد من الأعمال منذ دخولها المجال الفني كان منها مسلسل "بنات الثانوي"، من ﺇﺧﺮاﺝ رشا شربتجي، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ بشاير الهمامي وخلود النعمي، ومن بطولة الفنانة، مديحة أحمد، هيلدا ياسين، ميرال مصطفى، آمنة الزهراني، ورياض الصالحاني.

كذلك شاركت بمسلسل "الزاهرية"، من ﺇﺧﺮاﺝ سائد بشير الهواري، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ أمل فاران، ومن بطولة الفنان عبداﻹله السناني، سناء بكر يونس، خالد صقر، ميسون الرويلي، أضوى فهد، عهود السامر.

وشاركت نورا أيضاً في مسلسل "أربعيني في العشرين"، من ﺇﺧﺮاﺝ إيلي ف. حبيب، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ شريف بدر الدين، ومن بطولة الفنان عبدالله السدحان، أحمد شعيب، مها عبدالله، مريم الغامدي، شيماء سبت، وبندر باجبع.

كما شاركت في مسلسل "حرائر البادية"، من ﺇﺧﺮاﺝ ليث حجاوي، وﺗﺄﻟﻴﻒ نورا الدعجة، ومن بطولة الفنانة عبير عيسى، جولييت عواد، مريم الغامدي، منيا قديس، وهيلدا ياسين.

ومسلسل "ثانوية النسيم" من ﺇﺧﺮاﺝ عبدالرحمن الجندل، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ علاء حمزة، ومن بطولة الفنان خالد صقر، نايف البحر، فهد البتيري، محمد القحطاني، وعهود السامر.

نورا ياسين وروان الطويرقي من كواليس مسلسل حي الجرادية- الصورة من حسابها على الانستغرام

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