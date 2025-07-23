سماح زيدان تكشف عن بطلات مسلسل بنات الوكيل من خلال صورة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 يوليو 2025 02:56 مساءً - كشفت الفنانة سماح زيدان من خلال صورة نشرتها عبر ستوري الإنستغرام عن الفنانات المشاركات بمسلسل "بنات الوكيل" الذي يواصل فريق العمل تصويره الآن بمشاركة نخبة من نجوم الدراما. وكانت الفنانات اللاتي ظهرن معها هن الفنانة آلاء سالم، الفنانة أبرار فيصل، والفنانة أميرة الشريف.

المسلسل من إﺧﺮاﺝ بهاء خداج، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ إبراهيم النعمي، ومن بطولة الفنان مشعل المطيري، آلاء سالم، سماح زيدان، أميرة الشريف، نورا ياسين، العنود عبدالحكيم، وأبرار فيصل.

أعمال أخرى قادمة لسماح زيدان

وكانت الفنانة سماح زيدان قد كشفت مؤخرًا لسيدتي أن لديها عملًا سيُعرض قريبًا وهو مسلسل "عايشين معانا" قائلة حينها: "لدي مسلسل انتهيت من تصويره سيُعرض على شاهد، ويقع أحداثه في 10 حلقات قصيرة، والعمل لطيف وخفيف، وأحداثه خيالية، وهو عمل مختلف لا يُصنف ضمن الأعمال الدرامية ولا الواقعية ولا الرومانسية، وأستطيع أن أقول إنه مسلسل فانتازيا"، وتابعت: "قصته مجنونة، قام بتأليفها علاء حمزة، ومن إخراج مخرج شاب من المنطقة الشرقية، وهو مشاري، وتُعَدُّ أول تجربة له، ويشاركني العمل الفنان خالد صقر، فاطمة الشريف، أغادير السعيد، بالإضافة إلى العديد من الوجوه الشابة"، وتجسد زيدان شخصية كبيرة الجن بالعمل.

آخر عمل عُرض للفنانة سماح زيدان

وكان آخر عمل عُرض للفنانة سماح زيدان هو مسلسل "مفترق الطرق" من ﺇﺧﺮاﺝ: محمد يحيى مورو، ﺗﺄﻟﻴﻒ: شريف بدر الدين، ومن بطولة الفنانة هند صبري، إياد نصار، ماجد المصري، علي الطيب، جومانا مراد، وهدى المفتي.

سماح زيدان وبطلات مسلسل بنات الوكيل- الصورة من ستوري الانستغرام الخاص بها

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