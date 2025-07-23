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عرضت الممثّلة المصريّة هنا الزّاهد على متابعيها عبر خاصّيّة القصص القصيرة على “إنستغرام”، مجموعة من الفيديوهات توثّق لحظات جميلة من عرض الزّواج (البروبوزال) الّذي تلقّته شقيقتها الصّغرى وسط أجواء احتفاليّة مبهجة ومليئة بالمشاعر.
بهذه المناسبة، بدَت هنا، في غاية التّأثّر والسّعادة، إذ كتبت: “لا أصدّق أن أختي الصّغيرة أصبحت عروسة”، معربةً عن فرحتها الكبيرة بهذا اليوم المميّز.
على صعيد الأعمال الفنّيّة، شاركت هنا الزّاهد مؤخّرًا في بطولة فيلم “ريستارت” إلى جانب الفنّان تامر حسني والممثّلين: محمّد ثروت، باسم سمرة، عصام السّقّا، ميمي جمال، أحمد عزيز وأحمد علي، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشّرف، أبرزهم: إلهام شاهين، محمّد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهريّ، ولاعب الزّمالك السّابق أحمد حسام ميدو. الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة- دموع الفرح تسبق الكلمات… هنا الزّاهد تحتفل بخطوبة شقيقتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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