شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الشاطر لأمير كرارة يقترب من حصد 25 مليون جنيه خلال أسبوع بالسينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم الشاطر بطولة النجم أمير كرارة الأسبوع الماضي إيرادات اقتربت من 25 مليون جنيه، وذلك في أول أسابيعه بدور العرض السينمائية المختلفة.

وعن كواليس العمل قال أمير كرارة لـ"الخليج 365": "تجربة الفيلم جديدة بالنسبة لى طبعا، وأول مرة بشارك مع المخرج أحمد الجندى، وهو مخرج كبير وعظيم"، مشيرا إلى أنه تواصل معه للعمل سويا، وعندما عرض الفكرة والموضوع أحبهما.

وتابع: "أنا سيبت نفسي للمخرج أحمد الجندي، فهو عنده سينس كوميديا خطير، وزاد دا بوجود مصطفى غريب معانا وهنا الزاهد وكل الأبطال".

قصة فيلم الشاطر

تبدأ أحداث الفيلم مع خروج "أدهم" الذي يُجسد شخصيته أمير كرارة، في رحلة من المغامرة والكوميديا، للبحث عن شقيقه، مستعينًا بصديقه "فتوح" الذى يُجسد شخصيته الفنان مصطفى غريب، وخلال وجودهما فى تركيا يتعرف على "كارمن" التى تُجسدها الفنانة هنا الزاهد، لتغير حياته رأسًا على عقب بسبب تلك العلاقة ويخوضان رحلة مليئة بالمطاردات والمواقف الكوميدية.

أبطال فيلم الشاطر

فيلم "الشاطر" من تأليف أحمد الجندى وكريم يوسف، وأشرف نصر، وسامح جمال، وإخراج أحمد الجندي وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، عادل كرم، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف خالد الصاوي وشيرين رضا ومحمد عبد الرحمن توتا وإنتاج شركة سينرجي بلس، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدى.