أول ظهور لـ أنغام بعد شائعات إصابتها بالسرطان

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 يوليو 2025 01:22 مساءً - تصدرت الفنانة أنغام ترند مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أول ظهور رسمي لها بعد أنباء إصابتها بسرطان الثدي.

أحدث ظهور لأنغام

أحيت أنغام حفل غنائي مميز في المتحف المصري الكبير، وسط حضور جماهيري كامل العدد، وخطفت الأنظار بإطلالة مميزة مليئة بالطاقة والأنوثة بالإضافة إلى تألقها بعدد من أغانيها التي يحبها الجمهور وتفاعلوا معها بشكلٍ كبير.

كان جمهور النجمة قد عاش حالة من القلق بعدما ترددت أنباء تفيد إصابتها بسرطان الثدي، واستعدادها لرحلة علاج خلال الفترة القادمة.

تفاصيل الحالة الصحية للفنانة أنغام

أنغام تتألّق في حفل مهرجان العلمين

من جهته، أصدر المكتب الإعلامي للفنانةبياناً رسمياً أكّد فيه أن الفنانة لم تُشخَّص بأيّ نوع من الأورام؛ مشيراً إلى أنها فقط تخضع لفحوص طبية روتينية، تشمل متابعة وظائف البنكرياس، وذلك ضمن إطار الرعاية الصحية الوقائية التي تتبعها بشكل منتظم. كما أُعلن أنها تستعد للسفر إلى ألمانيا خلال الأيام المقبلة؛ لاستكمال تلك الفحوص الطبية، من دون وجود أيّة مخاوف صحية تستدعي القلق.على جانبٍ آخر، أحيت الفنانةحفلاً غنائياً ناجحاً، بقيادة المايسترو هاني فرحات، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وسط حضور جماهيري كبير.

افتتحت أنغام فقرتها بأغنية "عمري معاك"، وتوالت الأغاني بعد ذلك في وصلة غنائية طويلة تنوّعت بين أعمالها القديمة والحديثة، وبلغ عددها أكثر من 30 أغنية، من أبرزها: "بقالك قلب"، "أساميك الكتيرة"، "حالة خاصة جداً"، "بين البينين"، "أكتبلك تعهُّد"، و"يا ريتك فاهمني".

وكان من أبرز لقطات الحفل، صعود الفنان تامر عاشور إلى المسرح، رغم إصابته في قدمه؛ لمشاركة أنغام غناء أغنية "لوحة باهتة" التي لحّنها لها، بعد أن قدّمته للجمهور ووجّهت له التحية.

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