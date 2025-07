رحلة ملكية في الخفاء: الأمير ويليام وكيت ميدلتون حضرا سرًا حفل ريهانا قبل إعلان خطوبتهما

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 يوليو 2025 01:22 مساءً - في زمنٍ كانت فيه علاقتهما لا تزال بعيدة عن أضواء القصر وعدسات المصورين، تَخَفَّى الأمير ويليام وكيت ميدلتون وسط جمهور صاخب، فقط ليستمتعا بلحظات موسيقية مع ريهانا، دون بروتوكول أو حراسة رسمية. والآن، وبعد مرور أكثر من 15 عامًا على تلك الليلة، يكشف أحد منسقي الأغاني في إذاعة BBC عن الرحلة السرية التي جمعت بين الوريث المستقبلي للعرش وزوجته المقبلة-آنذاك- في حفلٍ موسيقي.

