مصيرٌ غامض يواجه فيلم الجواهرجي لـ محمد هنيدي ومنى زكي

تأجيل فيلم "الجواهرجي" رسمياً

"الجواهرجي" مشروع مؤجَّل منذ 4 سنوات

محمد هنيدي: تأجيل "الجواهرجي" لظروف خارجة عن إرادتي

أبطال "الجواهرجي"

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محمد هنيدي في "شهادة معاملة أطفال"

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 يوليو 2025 01:22 مساءً - يواجهبطولة الفنانمصيراً غامضاً خلال الفترة الحالية، رغم جاهزيته للعرض، وترقُّب قطاع كبير من الجمهور لذلك المشروع السينمائي؛ كونه يجمع الثنائي بعد مرور أكثر من 25 عاماً على تعاونهما في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية".وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الخليج 365» عن تأجيل طرحبشكلٍ رسمي، بعدما كان مُقرراً طرحُه في صالات السينما اعتباراً من يوم 30 يوليو الجاري، ضمن موسم أفلام صيف 2025. بينما لم يتحدد بعدُ الموعد النهائي لإطلاقه، وسْط حالة من الغموض، لاسيّما وأن المشروع جاهز للعرض منذ فترة طويلة.وقد جرى تأجيل طرحفي صالات السينما أكثر من مَرة، على مدار أربعة الأعوام الماضية، آخرها مرتان في 2025؛ حيث كان مقرراً طرحُه في موسم أفلام عيد الأضحى الماضي، قبل أن يؤجّل إلى نهاية يوليو الجاري، ثم تأجيلٌ جديد لأجَلٍ غيرِ مسمّى.وكان محمد هنيدي قد تحدّث في تصريحات تليفزيونية خلال شهر فبراير الماضي عن موعد عرضالذي يُجدد تعاونه مع الفنانة منى زكي بعد أكثر من 25 عاماً منذ تعاونهما في "صعيدي في الجامعة الأمريكية". مؤكداً أن الفيلم سيتم طرحه في دُور العرض السينمائي خلال موسم عيد الأضحى 2025. فيما وعد الجمهور بعملٍ سينمائي مميز؛ خاصةً أنه بدأ تصويره والترويج له منذ 2021، ولكن بسبب ظروف خارجة عن إرادته، تم التأجيل طوال هذه الفترة." تأليف عمر طاهر. وإخراج إسلام خيري. ويشارك في بطولته كلٌّ من: لبلبة، أحمد صلاح السعدني، تارا عماد، باسم سمرة، عارفة عبدالرسول، أحمد حلاوة الذي رحل عن عالمنا قبل أن ينتهي من تصوير مشاهده، إلا أن المخرج إسلام خيري أكّد أنه سيبحث عن حل فني للخروج من تلك الأزمة.يُذكر أنّشارك في موسم مسلسلات رمضان 2025، من خلال مسلسل كوميدي بعنوان: "شهادة معاملة أطفال"، وتواجد معه عددٌ كبيرٌ من الفنانين، أبرزهم: نهى عابدين، محمود حافظ، جيهان خليل، صبري فواز، سماء إبراهيم، تامر فرج، علاء مرسي، خالد أنور، وليد فواز وغيرهم. وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك. وإخراج سامح عبدالعزيز. وإنتاج شركة united studios.

تدور أحداث مسلسل "شهادة معاملة أطفال" حول شخصية المحامي "عبدالستار الكف"، الذي يتعرّض لحادث يدخل على أثره في غيبوبة تمتد من عام 2005 إلى سنة 2025، وعندما يفيق منها، يجد نفسه في عالم غريب مختلف تماماً عن العالم الذي يعرفه، ويبدأ في اكتشاف هذا العالم، ويتعرض للعديد من المفارقات الكوميدية المشوّقة.

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