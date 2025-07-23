إيما واتسون ليست الوحيدة: نجوم منعوا من قيادة سياراتهم بحكم القضاء

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 يوليو 2025 01:22 مساءً - هناك بعض المشاهير الذين مُنعوا من قيادة السيارات بقرارٍ قضائي بسبب مخالفات مرورية، منهم من تجاوز السرعة المسموح بها في منطقة محددة، ومنهم من خالف قوانين السير أو استخدم الهاتف أثناء القيادة.

هذه المخالفات المرورية التي قام بها بعض مشاهير العالم، منعتهم من القيادة، مما يوضح أن هذه المخالفات تؤثر على الجميع، بغض النظر عن الشهرة والحالة الاجتماعية. وفي هذا المقال، نلقي الضوء على أبرز المشاهير الذين مُنعوا من قيادة سياراتهم بحكم القضاء.

إيما واتسون

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مُنعت الممثلة العالمية إيما واتسون Emma Watson من القيادة لمدة 6 أشهر بسبب تجاوزها السرعة المسموح بها في أحد المناطق، حيث أصدرت محكمة بريطانية، حكماً يقضي بحرمان النجمة إيما واتسون من قيادة السيارة لمدة ستة أشهر، بعد أن ضُبطت وهي تقود بسرعة تفوق الحدّ المسموح به.

وفي التفاصيل، ضُبطت إيما واتسون في 31 يوليو 2024 وهي تقود سيارتها بسرعة 61 كم/س في منطقة محددة السرعة فيها بـ48 كم/س في أوكسفورد غرب لندن. ووفقاً لوكالة فرانس برس، قضت محكمة هاي ويكومب الواقعة بين لندن وأكسفورد، بمنع واتسون- التي سبق أن غُرّمت لتجاوز السرعة المسموح بها- من القيادة لستة أشهر، وتعين عليها دفع غرامة قدرها 1044 جنيهًا إسترلينيًا (نحو 1393 دولارًا) مع حرمانها من القيادة لمدة نصف عام كامل.

زوي واناماكر

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كذلك مُنعت النجمة زوي واناماكر Zoe Wanamaker، البالغة من العمر 76 عامًا، والتي شاركت في نسخة عام 2001 من سلسلة أفلام " Harry Potter "، من القيادة بعد ضبطها أثناء تجاوزها السرعة القانونية في واقعة جرت بتاريخ 7 أغسطس من عام 2024. وأظهرت بيانات القضية أن واناماكر كانت تقود سيارتها بسرعة بلغت 74 كيلومترًا في الساعة، في منطقة كان الحد الأقصى للسرعة فيها يبلغ 64 كيلومترًا في الساعة. وأصدرت محكمة هاي ويكومب بحق واناماكر عقوبة مماثلة لتلك التي فُرضت على إيما واتسون، حيث تم تغريمها بمبلغ 1044 جنيهًا إسترلينيًا، مع إصدار قرار رسمي بمنعها من قيادة السيارات لمدة 6 أشهر أيضًا.

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ديفيد بيكهام

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أصدرت محكمة إنجليزية، قرارًا بمنع النجم السابق لكرة القدم ديفيد بيكهام David Beckham من قيادة سيارته لمدة 6 أشهر، لإدانته باستخدام هاتفه المحمول أثناء قيادة السيارة. وسبق للنجم السابق للمنتخب الوطنى الإنجليزى ونادي مانشستر يونايتد، أن أقر بارتكاب هذه المخالفة، بعدما رصده أحد المارة خلال قيادته سيارته من طراز "بنتلى" فى أحد شوارع لندن فى 21 نوفمبر 2024.

إنزو فرنانديز

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مُنع لاعب كرة القدم إنزو فرنانديز Enzo Fernandez من القيادة لمدة نصف عام بسبب مخالفات مرورية. ولم يحضر فرنانديز إلى المحكمة في جلسة النطق بالحكم، ويُزعم أنه تجاوز إشارة المرور الحمراء في بلدة لانيلي خلال شهر نوفمبر، وتم رصده وهو يقود بسرعة في سوانزي في ديسمبر 2024. وكان فرنانديز، هو المالك المسجل للسيارة، إلا أنه لم يستجب لطلبات الشرطة للحصول على معلومات. كما أمرت المحكمة بدفع غرامة ومصاريف قدرها 3020 جنيهًا إسترلينيًا (نحو 4 آلاف دولار).

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بريتني سبيرز

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مُنعت النجمة بريتني سبيرز Britney Spears من قيادة السيارة عام 2016 بعد أن تم التقاط صور لها وهي تتجاوز إشارة مرور حمراء مع أطفالها في السيارة. كما تم توقيفها من قبل الشرطة في مناسبات أخرى عام 2023 بسبب عدم حملها رخصة قيادة أو إثبات تأمين ساري المفعول. وفي مذكراتها، كشفت بريتني أنها كانت تُمنع من قيادة السيارة كجزء من القيود المفروضة عليها خلال فترة الوصاية التي كانت تُجبرها على أداء عروض مسرحية تحت التهديد بإجراءات قانونية، وكانت تُمنع من الخصوصية بما في ذلك قيادة سيارتها.

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