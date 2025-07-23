هنا الزاهد تنعي خالة طليقها أحمد فهمي: من أجمل الناس

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 يوليو 2025 01:22 مساءً - نعت الفنانة هنا الزاهد السيدة مها العطار، خالة طليقها الفنان أحمد فهمي، التي وافتها المنية مساء أمس الثلاثاء، داعية لها بالرحمة والمغفرة، واصفة إياها بقولها: "من أجمل الناس اللي عرفتها في حياتي".

"من أجمل الناس اللي عرفتها"

هنا الزاهد تنعي خالة طليقها الفنان أحمد فهمي من خلال ستوري حسابها على إنستغرام

كريم فهمي يُعلن وفاة خالته

هنا الزاهد تنافس أحمد فهمي في موسم أفلام صيف 2025

وكتبت هنا الزاهد عبر خاصية الـ"ستوري" عبر حسابها على "إنستغرام"، "البقاء لله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. مها العطار، والدة آية وياسمين ومحمد شعراوي، ادعوا لها بالرحمة، من أجمل الناس اللي عرفتهم في حياتي.. الفاتحة على روحها".وكان الفنان كريم فهمي قد أعلن مساء أمس الثلاثاء، عن رحيل خالته، حيث كتب عبر "إنستغرام": "البقاء والدوام لله، خالتي مها العطار في ذمة الله.. نسألكم الفاتحة"، حيث لم يُعلن بعد موعد الجنازة والعزاء.وفي سياقٍ آخر، تُنافسطليقها الفنانفي موسم أفلام صيف 2025، وسط منافسة شرسة نحو صدارة شباك التذاكر، حيث يُعرض لها فيلم "الشاطر" حيث حقق إيرادات في مصر، نحو 25 مليون جنيه في أسبوعه الأول بالسينمات، مقابل مبيعات تجاوزت 173 ألف تذكرة.

يدور فيلم "الشاطر" في إطار أكشن كوميدي، حيث تبدأ الأحداث مع خروج "أدهم" الذي يُجسد شخصيته أمير كرارة، في رحلة من المغامرة والكوميديا، للبحث عن شقيقه، مستعيناً بصديقه "فتوح" الذي يُجسد شخصيته الفنان مصطفى غريب، وخلال وجودهما في تركيا يتعرف إلى "كارمن" التي تُجسدها الفنانة هنا الزاهد، لتغير حياته رأساً على عقب بسبب تلك العلاقة ويخوضان رحلةً مليئةً بالمطاردات والمواقف الكوميدية.

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أما الفنان أحمد فهمي، فيُعرض له فيلم "أحمد وأحمد"، في أول بطولة مشتركة مع الفنان أحمد السقا، حيث حقق في شباك التذاكر المصري، 50.8 مليون جنيه، وذلك منذ طرحه قبل 3 أسابيع، وذلك مقابل 352 ألف تذكرة مباعة.

فيلم "أحمد وأحمد" من بطولة: أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، أحمد الرافعي، أحمد عبد الوهاب، رشدي الشامي، وضيفيْ الشرف طارق لطفي، غادة عبد الرازق، والعمل إشراف على الكتابة أحمد عبد الوهاب وكريم سامي (كيمز)، وتأليف أحمد درويش، ومحمد عبدالله سامي، وإخراج أحمد نادر جلال.

تدور أحداث فيلم "أحمد وأحمد" في إطار من الكوميديا التي تتخللها مشاهد الأكشن، من خلال قصة أحمد (أحمد فهمي) الذي يعمل مهندس ديكور، ويعود إلى مصر للاستقرار بعد قضاء سنوات في الخارج، ولكن خططه تتعطل عندما يُصاب خاله أحمد (أحمد السقا) في حادث غامض، يهرع "أحمد" إلى جانبه من أجل ملازمته.

تتوالى الأحداث حين يكتشف أحمد (أحمد فهمي) سراً صادماً، أن خاله أحمد (أحمد السقا) هو العقل المدبّر لإمبراطورية إجرامية خفية، ولأن خاله يعاني من فقدان الذاكرة، يجب على "أحمد" مساعدته في كشف ماضٍ لا يتذكره، بينما يتجنّب أعداء خطرين ويكشف أسراراً قد تُمزق عالمهم، وذلك يجعل الثنائي يعيشان مغامرات كوميدية مليئة بالأكشن.

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هل يتزوج أحمد فهمي بعد طلاقه من هنا الزاهد؟

كشف الفنان أحمد فهمي مؤخرًا خلال لقائه مع موقع "ET بالعربي" عن موقفه من الزواج، وإمكانية تكراره للتجربة للمرة الرابعة، حيث قال: "أنا بشوف في الأمور إللي زي دي أي حد هيرد بأه أو لأ هيبقى كذاب، في الآخر كلنا بندور دايماً على الاستقرار وبندور أنك تلاقي شريكك الحقيقي إللي يعرف يكمل معاك، هي كلها محاولات إن شاء الله تظبط في مرة، أتمنى".

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