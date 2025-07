فيلم يجمع الأختين داكوتا وإيل فانينغ في قصة شقيقتين مزقتهما الحرب

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 يوليو 2025 01:22 مساءً - في لحظةٍ طال انتظارها من جمهور السينما، تتحقق أخيراً أمنية فنية طالما راودت اثنتين من نجمات هوليوود؛ داكوتا فانينغ وإيل فانينغ. بعد سنوات من العمل والمشاهد المنفصلة في أعمال فنية، تلتقي الشقيقتان لأول مرة في مشاهد عدة بفيلم سينمائي واحد، يجمعهما ليس فقط على الشاشة، بل في قلب قصة إنسانية مؤثرة عن الأخوة والصراع والنجاة.

Elle Fanning and Dakota Fanning to star and produce the film adaptation of ‘THE NIGHTINGALE’



Marking their first on-screen collaboration as sisters.



Set to be released in theaters on February 12, 2027. pic.twitter.com/cvDgxhtGWD