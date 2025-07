الأميرة بياتريس ترث دوراً ملكياً جديداً عن جدها الراحل الأمير فيليب

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 يوليو 2025 11:50 صباحاً - في إحياءٍ لإرث جدها الراحل الأمير فيليب، المعروف بشغفه العميق بحماية البيئة، التعليم، ودعم الشباب عبر برامج ومؤسسات رائدة تركت بصمة مستدامة في المجتمع البريطاني والعالمي، تستكمل الأميرة بياتريس هذه المسيرة، بعد أن أُعلن هذا الأسبوع أنها ستكون أحدث راعٍ ملكي لكلية التدريس المعتمدة.

We're delighted to announce HRH Princess Beatrice as our new Patron!



Princess Beatrice has shown strong support for education through her work with Big Change and other organisations. Her patronage will help elevate the profession and support our mission to champion teachers. pic.twitter.com/ITsgilIour