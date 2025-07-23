شيفال سام نجمة “التفاح الحرام” في مسلسل جديد… اقرأ التفاصيل

تخوض الممثّلة التّركيّة شيفال سام بطولة مسلسل جديد بعنوان “العيون ترى لاحقًا”، وهو عمل دراميّ من ثماني حلقات، يُنتج لصالح منصّة نتفليكس من قبل شركة القمر للإنتاج، ويُعدّ من أكثر المشاريع المنتظرة على المنصّة هذا العام.

المسلسل مقتبس عن رواية تحمل الاسم نفسه، وتدور أحداثه في إطار من التّشويق والغموض، إذ تُمثّل شيفال شخصيّة إيزجي، وهي امرأة تعود إلى المدينة الّتي نشأت فيها في طفولتها، لتجد نفسها وسط جريمة قتل غامضة ومجموعة من الألغاز المعقّدة، هذا ما يضعها أمام شبكة من الجرائم الّتي تتشابك خيوطها بطريقة مفاجئة.

العمل من كتابة إيجه يورنتش، الكاتبة المعروفة الّتي تقف خلف العديد من أنجح الأعمال التّركيّة مثل “مَن التّالي”، “جسور والجميلة”، “هذه المدينة ستلاحقك”، “المدّ والجزر”، “كورت سعيد وشورى” و “الشّمال والجنوب”.

أمّا الإخراج فيحمله بيرتان باشاران الّذي قدّم مؤخّرًا أعمالًا مميّزة أبرزها “شاهماران” و”مَن التّالي”*.

من المقرّر أن يتِمّ تصوير المسلسل على مدى ثلاثة أشهر، تبدأ في يوليو وتستمرّ حتى نهاية سبتمبر، على أن يُعرض لاحقًا ضمن الأعمال الأصليّة لمنصّة نتفليكس.

ويُذكر أنّ شيفال سام كانت قد حقّقت نجاحًا باهرًا بدورها في سلسلة “التّفاح الحرام”، إذ تألقت بأدائها اللافت وكرّست مكانتها كإحدى أبرز نجمات الدّراما التّركيّة.

“العيون ترى لاحقًا” يُعد محطة جديدة ومختلفة في مسيرة شيفال، مع قصّة مشوّقة ستجذب محبّي الإثارة والغموض… فهل تكون هذه السلسلة الخطوة التّالية لتثبيت حضورها العالميّ عبر نتفليكس؟ الجمهور بالانتظار.