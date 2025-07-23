شكرا لقرائتكم خبر عن "أيامنا الحلوة" تخطف قلوب جمهور أوبرا القاهرة في ليلة من النوستالجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في أمسية ساحرة جمعت الأجيال تحت سماء القاهرة، قدمت فرقة "أيامنا الحلوة" بقيادة المايسترو محمد عثمان حفلاً موسيقياً استثنائياً على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات موسم صيف الأوبرا 2025، الذي تنظمه وزارة الثقافة برئاسة الدكتور علاء عبد السلام.

بانوراما موسيقية تعيد الجمهور إلى الزمن الجميل

بين ألحان عبد الوهاب، وأم كلثوم، وكارم محمود، وحورية حسن، عاش الحاضرون رحلة عبر الزمن، حيث امتزجت الذكريات بالموسيقى في لوحة فنية نابضة بالحياة. لم تكتفِ الفرقة بتقديم كلاسيكيات الطرب الأصيل، بل أضافت نكهة خاصة من الفلكلور الشعبي، وتترات المسلسلات الدرامية الشهيرة، وحتى بعض الإعلانات التسعينية التي لا تزال محفورة في ذاكرة الجمهور.



من حفل فرقة ايامنا الحلوة



من حفل فرقة ايامنا الحلوة

عمرو عبد العزيز من حفل ايامنا الحلوة

من حفل فرقة ايامنا الحلوة



من حفل فرقة ايامنا الحلوة

جسر وجداني بين الأجيال

جاء الحفل كتذكرة سفر عاطفية، جمعت بين كبار السن الذين عاشوا تلك الأغنيات أيام شبابهم، والشباب الذين اكتشفوا سحر الماضي من خلال ألحان لم تفقد بريقها. قال أحد الحضور: "كأن الزمن توقف لساعات قليلة، عدنا فيها إلى أيام البساطة والجمال".