تحولت إلى نسخة من جاكلين كينيدي.. أول صورة لـ نعومي واتس من موقع تصوير مسلسل "American Love Story"

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 يوليو 2025 10:19 صباحاً - في واحدة من الشخصيات التي حفرت اسمها في التاريخ الأمريكي، تقوم النجمة نعومي واتس بتجسيد شخصية جاكلين (جاكي) كينيدي، زوجة الرئيس الأمريكي الراحل جون كينيدي، وذلك ضمن أحداث قصة مسلسل "قصة حب أمريكية" American Love Story للمخرج رايان مورفي.

نعومي واتس تتحول لصورة مطابقة لجاكلين كينيدي

https://www.instagram.com/p/DMblxgEBQ0S/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMblxgEBQ0S/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMblxgEBQ0S/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

من خلال بعض الصور التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من تصوير نعومي واتس لمسلسل "قصة حب أمريكية" American Love Story، الذي تلعب فيه شخصية السيدة الأمريكية الأولى السابقة جاكلين كينيدي، تبدو واتس في شكلٍ متطابق لحدٍ كبير مع كينيدي، حيث استبدلت شعرها الأشقر البلاتيني القصير المميز بلون شعر السيدة الأولى السابقة البني الداكن، وارتدت نظارة JBKO الشمسية الكبيرة المميزة مع قبعة شمسية أنيقة، وقلادة ذهبية مرصعة بالجواهر، وقميصاً أسود أنيقاً بأزرار مع بنطلون مطابق.

وشوهدت واتس وهي تصور في سنترال بارك مع بول كيلي، الذي يلعب دور ابن جاكلين، جون إف كينيدي جونيور، في المسلسل الذي أخرجه رايان مورفي، كما شوهدت غريس غومر، التي تلعب دور كارولين كينيدي، ابنة جاكي كينيدي، وهي تلعب في الحديقة مع فتاتين صغيرتين تُجسدان دور ابنتي كارولين، روز وتاتيانا.

تفاصيل مسلسل American Love Story

"قصة حب أمريكية" أو American Love Story، هو مسلسل من إخراج رايان مورفي، سيُعرض على قناة FX، يستكشف قصة الخطوبة والزواج بين جون ف. كينيدي جونيور، الابن الوحيد للرئيس الأمريكي الأسبق جون إف كينيدي، وزوجته كارولين بيسيت كينيدي، خبيرة العلاقات العامة في عالم الموضة. سيطرت علاقتهما على المشهد الإعلامي في التسعينيات، لكنها انتهت بنهاية مأساوية؛ عندما توفيا في حادث تحطم طائرة خاصة قبالة سواحل ماساتشوستس عام 1999، بعد ثلاث سنوات فقط من زواجهما.

ستلعب نعومي واتس دور جاكي كينيدي، زوجة الرئيس جون إف كينيدي، ووالدة جون إف كينيدي جونيور. تنضم إلى النجمين الجديدين سارة بيدجون وبول كيلي، اللذيْن سيلعبان دور العاشقين الشابين كارولين وجون جون.

تعاون رايان مورفي ونعومي واتس

يُمثّل المسلسل التعاون الرابع بين مورفي وواتس. مؤخراً، في عام 2024، لعبت دور بيب بالي في الموسم الثاني من مسلسل Capote vs. The Swans، الذي يتناول التنافسات التاريخية بين المشاهير. في عام 2022، قادت مسلسل الرعب The Watcher على نتفليكس مع بوبي كانافال، وستظهر لاحقاً في "All’s Fair"، الدراما القانونية القادمة لمورفي، من بطولة كيم كارداشيان.

قد ترغبين في معرفة تفاصيل مشاركة كيم كاردشيان ببطولة مسلسل All's Fair

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».