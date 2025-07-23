شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد الفنانة سمية الألفى.. سنوات من العطاء الفنى ووجه نشتاق له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل، اليوم، الفنانة سمية الألفى بعيد ميلادها، حيث تواصل مسيرتها الفنية الحافلة التى امتدت لأكثر من خمسة عقود، وتركت خلالها بصمة واضحة فى السينما والدراما المصرية.

من "أفواه وأرانب" إلى نجومية الصف الأول

ولدت سمية الألفي في 23 يوليو 1953 بمحافظة الشرقية، وحصلت على ليسانس الآداب قسم اجتماع قبل أن تخوض غمار الفن من خلال مسلسل "أفواه وأرانب" (1978)، لتبدأ رحلة شاقة أوصلتها إلى قمة الشهرة.

برعت الألفي في تقديم شخصيات متنوعة بين الكوميديا والدراما، حيث شاركت في عشرات الأعمال التي لا تزال عالقة في أذهان الجمهور، مثل: "علي بيه مظهر و40 حرامي" (1985) "ليالي الحلمية" (مسلسل) "بوابة الحلواني" (4 أجزاء) "الراية البيضا" (1988) "دماء بعد منتصف الليل" (1995).

زواجات متعددة وابن يحمل شعلة الفن

تزوجت سمية الألفي أربع مرات، أبرزها من الفنان فاروق الفيشاوي وأنجبت منه ابنها الممثل أحمد الفيشاوي، كما ارتبطت بالملحن مودي الإمام والمخرج جمال عبد الحميد والمطرب مدحت صالح.

مسيرة حافلة بالتنوع

على مدار مسيرتها، قدمت أكثر من 100 عمل بين السينما والمسرح والتليفزيون، وتميزت بقدرتها على التحول بين الأدوار الكوميدية والتراجيدية ببراعة، كما شاركت في مسلسلات رمضانية ناجحة مثل "العطار والسبع بنات" (2002) و"ليالي الحلمية".

سمية الألفي اليوم.. أيقونة تتجدد

رغم بلوغها الـ71، لا تزال تحتفظ بحضورها الفني، حيث تظهر بين الحين والآخر في أعمال تليفزيونية، مؤكدة أنها "أيقونة درامية" لا تغيب.