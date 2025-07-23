شكرا لقرائتكم خبر عن كريم سرور: "فى عز الظهر" تجربة مصرية عالمية ومينا مسعود فاجأنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المؤلف والممثل كريم سرور، فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365" عن كواليس العمل على فيلم فى عز الظهر، الذى يخوض فيه تجربة مزدوجة كمؤلف وممثل، مشيرًا إلى أن العمل جاء نتاج جلسات ودية وأحاديث فنية بينه وبين المخرج مرقس عادل، فى أعقاب فترة كورونا.

وقال سرور إن فكرة الفيلم ولدت كـ"حدوتة" كان يتبادلها مع المخرج دون نية واضحة لتحويلها إلى مشروع سينمائي، إلى أن أبدى النجم العالمي مينا مسعود حماسه الكبير للعمل، وهو ما شكّل نقطة انطلاق حقيقية للفيلم.

تفاصيل فيلم فى عز الظهر

أوضح سرور فى تصريحاته لـ الخليج 365 أنه لم يكتب الدور لنفسه ولم يفكر في تمثيله، بل رشح له ثلاثة ممثلين بارزين، إلا أن المخرج أصر على أن يؤديه هو بنفسه، رغم صعوبة الشخصية واختلافها التام عن أي أدوار سابقة قدمها.

وحول السيناريو، أشار سرور إلى أنه كتب 17 نسخة مختلفة، من بينها 8 نسخ للمعالجة الدرامية ونسخ أخرى لإعادة صياغة الحوار وطريقة التفاعل بين الشخصيات، مؤكدًا أنه كان حريصًا على تقديم شخصيات جديدة غير نمطية، بلغة سينمائية معاصرة قادرة على مخاطبة الجمهور في الداخل والخارج.

ووصف سرور الفيلم بأنه "تجربة علمية" منذ لحظة الكتابة، موضحًا أن فكرته قائمة على مفهوم الوطن والانتماء من منظور إنساني بعيدًا عن السياسة، وقال: "لو طفلة في إيطاليا شاهدت الفيلم، هتفهمه وتحبه، لأنه يلمس معاني إنسانية بسيطة وعميقة في نفس الوقت".

الإنتاج في فيلم في عز الظهر

أما عن الجانب الإنتاجي، فكشف سرور أن أول أربع صفحات من الفيلم تضمنت مشاهد أكشن ضخمة تطلبت ميزانية عالية، وتطلب التصوير في أكثر من دولة لخدمة السياق الدرامي المتعلق بالهوية والجنسية.

وعن العمل مع مينا مسعود، وصف سرور النجم العالمي بأنه "محترف لأقصى درجة"، مشيرًا إلى أنه خضع لتدريبات مكثفة لتقوية لهجته المصرية، وسافر خصيصًا لفترة إعداد قبل العودة لتصوير مشاهده، وقال: "مينا رجع من السفر بيتكلم مصري بطلاقة المستوى كان مفاجئًا بالنسبة لنا كلنا".