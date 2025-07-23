شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء سالم تحتفل بعيد ميلادها الـ61.. رحلة فنية بين سوريا ومصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل، اليوم، الفنانة السورية وفاء سالم بعيد ميلادها الحادى والستين، حيث وُلدت فى 23 يوليو 1964 بمدينة حلب، لتبدأ رحلة فنية ممتدة لأكثر من أربعة عقود، قدمت خلالها عشرات الأعمال بين السينما والدراما المصرية والسورية.

من فيلم "النمر الأسود" إلى الشاشة الصغيرة

اكتشفها المخرج المصري عاطف سالم في سن مبكرة، لتبدأ مشوارها الفني عام 1978 بفيلم "النمر الأسود" أمام النجم أحمد زكي، والذي حقق نجاحاً كبيراً، ومنذ ذلك الحين، تناوبت بين العمل في مصر وسوريا، حيث شاركت في العديد من المسلسلات والأفلام التي تركت بصمة في ذاكرة الجمهور.

أبرز محطاتها الفنية

على مدار مسيرتها قدمت وفاء سالم أعمالاً متنوعة، منها: "الهاربة" و"أبواب الغيم" "الغربال" (جزءان) "الخربة" كما عُرفت بأدوارها القوية التي جمعت بين الدراما والكوميديا، مما جعلها واحدة من أبرز الفنانات السوريات اللاتي حققن حضوراً لافتاً في الدراما المصرية.