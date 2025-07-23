مصطفى كامل يهدد محمود الليثي ورضا البحراوي بالشطب

كشف الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، عن تحقيقه مع المطربين رضا البحراوي ومحمود الليثي، مهددا بشطبهما نهائيا من جداول النقابة حال تكرار التجاوزات.

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «آخر النهار» عبر فضائية «النهار» إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار «تقويم ما يحدث على الساحة الفنية» والحفاظ على الذوق العام».

وقال: «أخذت العهد على نفسي، أنا مصر أن أقوّم كل ما يحدث على الساحة الفنية، رضا البحراوي ومحمود الليثي، إن لم يكفا عن الشعارات، سيتم شطبهم نهائيا من نقابة المهن الموسيقية، وسأضبط الأوضاع بإذن الله في مصر خلال فترتي، حتى أترك النقابة وأنا مأمّن على أولاد مصر من أي إسفاف».

ورأى أن «مقعد نقيب المهن الموسيقية، لا يقل قيمة عن أي وزارة»، قائلا: «مصر أصل الموسيقى والغناء، أم كلثوم وعبد الحليم وعبد الوهاب وبليغ، مش هينفع اللي حاصل في مصر خالص من شعارات، إن لم أُنه هذا الوضع، فأنا لا أستحق الكرسي الذي أجلس عليه».

وأشار إلى منحه الكثير من الفرص للشباب، متابعا: «النهاردة أنا عمَال بشطب في سرية تامة، أعطيت فرصا كثيرة للشباب وقلت أولاد بلدي، لكن كل من أثبت لي أنه لن يستحق أن يكون موجودا، كده أنت مش موهبة، يلا بره خلاص، شطبت 3 من الأداء الصوتي، وبكرا وبعده في 3 أو 4، مش هيشوفوها ثاني خالص».

ولفت إلى التحقيق مع رضا البحراوي ومحمود الليثي بسبب عدم الالتزام بالتوقف عن استخدام شعارات بـ «ألفاظ مش كويسة»، على الرغم من تحقيق النقابة معهما خلال الفترة الماضية، متسائلا: «بتكررها مرة ثانية ليه؟ ده استهتار بمصر ولا استهتار بالنقابة؛ ستكون هناك عقوبات رادعة».

وأشاد بموقف الفنان اللبناني راغب علامة بعد قرار إيقافه المؤقت، قائلا: «لأول مرة في حياتي ألاقي فنان بعد صدور قرار بدقيقتين يتصل ويبرر موقفه باحترام»، مشيرا إلى اتهام الفنان اللبناني للمنظمين بالتسبب في الواقعة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع تظهر التقاط بعض المعجبات صور «سيلفي» مع الفنان، والرقص إلى جواره، في حين لفتت إحدى الحاضرات الأنظار بعدما اقتربت منه وفاجأته بقبلة أثناء التصوير.

وسبق أن أعلنت نقابة المهن الموسيقية في، إيقاف الفنان اللبناني راغب علامة عن إحياء الحفلات داخل مصر، واستدعائه رسميًا للتحقيق، وذلك على خلفية ما وصفته النقابة بـ«سلوك مشين» بدر منه خلال حفله الأخير في الساحل الشمالي.

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