شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عادل: سعيد بتعاونى الرابع مع نانسى عجرم فى "لغة الحب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الموزع الموسيقى أحمد عادل عن سعادته بتكرار تعاونه مع النجمة اللبنانية نانسى عجرم، وذلك فى أغنية "لغة الحب" المطروحة حديثًا من ألبومها الجديد، أغنية لغة الحب كلمات محمد رفاعى وألحان وليد سعد ومكساج هاني محروس.

تعاون فني مميز

في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” قال عادل: "أشعر بالسعادة للعمل مع نانسي عجرم للمرة الرابعة، فهي فنانة تتمتع بحس موسيقي رفيع، والتعاون معها دائمًا ما يكون تجربة ممتعة"، وأضاف أنه يستعد لتقديم المزيد من الأغاني في الألبوم نفسه، مما يؤكد استمرار الشراكة الفنية بينهما.



احمد عادل ووليد سعد وجىجى لامارا

مسيرة حافلة

يُعد أحمد عادل أحد أبرز الموزعين الموسيقيين في المنطقة العربية، حيث سبق له العمل مع نخبة من النجوم، وتأتي تعاوناته المتكررة مع نانسي عجرم لتؤكد نجاح هذه الشراكة التي تلقى إعجاب الجمهور.

وقال الموزع الموسيقي أحمد عادل، إن "التوزيع الموسيقى من أهم عوامل نجاح الأغنية، وإن أول توزيع لى كان مع الفنان إدوارد بأغنية "لايلو لايلو"، وكنت عازف بيانو فى فرقة إدوارد وقتها"، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج تريو المذاع على نغم إف إم والبرنامج من تقديم مها بهنسي.