إيمان العاصي تقود مسلسل "قسمة العدل" في دور بطولة مميز

تعاقدت النجمة إيمان العاصى على بطولة مسلسل جديد بعنوان "قسمة العدل" تأليف أمين جمال وإخراج أحمد خالد وإنتاج شركة United Studios، ومقرر البدء في تصويره خلال الأسابيع المقبلة بعد الانتهاء من التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة تمهيداً لعرضه على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم الأوف سيزون.



وتدخل إيمان العاصى منافسات الأوف سيزون على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية للعام الثانى على التوالي بعدما قدمت العام الماضى مسلسل "برغم القانون" الذى خاضت به أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية، وتم عرضه في شهر سبتمبر 2024 وحقق نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى، ويتم عرضه ثانيا على قناة dmc حالياً.

مسلسل برغم القانون دارت قصته حول ليلى، محامية في مدينة بورسعيد، تستيقظ ذات يوم لتجد أن زوجها قد اختفى تاركاً وراءه طفلين، وخلال رحلة البحث عن زوجها، تكتشف ليلى حقائق صادمة، بأنه شخص غير الذي تزوجته تماماً، له اسم وعائلة وزوجة آخرين وأنه هارب من حكم بالسجن 10 سنوات، بل وأنكر نسب أبنائه، لتدخل ليلى في دوامة وصراعات كبيرة.

إيمان العاصى عُرض لها مؤخراً فيلم "في عز الظهر" الذى تعود به الى السينما بعد غياب 3 سنوات، وتجسد خلال أحداثه شخصية "ساندرا" التي تعمل مع المافيا وتتنكر في أكثر من شكل لتتناسب مع طبيعة العمليات التي تقوم بها، وتظهر بثلاث جنسيات ولهجات مختلفة ما بين اللبنانية والسورية والمصرية حتى تستطيع التعامل مع الجهات المختلفة.



فيلم "فى عز الظهر" تجربة سينمائية تمزج بين الأكشن والتشويق مع عمق درامي يسلط الضوء على الهوية والانتماء. ويأتي من بطولة مينا مسعود، إيمان العاصي، شيرين رضا، جميلة عوض، محمد علي رزق، محمود حجازي، محمد عز، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.

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