حسام حبيب يكسر الصمت ويعتذر لشيرين عبد الوهاب أمام الجميع

خلال لقاء له ضمن برنامج "ET بالعربي"، فاجأ المطرب حسام حبيب الجميع بتقديمه اعتذاراً الى الفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤكداً أنه يتمنى لها كل النجاح والتوفيق.

وقال حسام: "علاقتي بشيرين عبد الوهاب زي الفل ولا في أي حاجة الإخوات بيتخانقوا والأصحاب بيتخانقوا وإحنا والله العظيم لو الناس عرفوا خناقتنا بتضحك كلها حاجات بسيطة، شيرين فنانة كبيرة وعظيمة وصوت الوطن العربي مش صوت مصر بس وأنا بعتذر لها لو كنت قولت حاجة في يوم من الأيام تضايقها في وقت زعل وبقولها أشوفك دايماً النجمة الأولى، هي بالنسبة لي أنا كواحد من معجبيها هي نجمتي المفضلة".

وتابع: "شيرين صوت عبقري ميتعوضش مفيش حد يملا مكانه فبقولها حبيبة قلبي أشوفك دايماً متألقة وبقول للناس إن مفيش بيني وبينها أي نوع من أنواع المشاكل، بالعكس".

وتحدث حسام حبيب عن أزمة شيرين الأخيرة بعد غنائها في "مهرجان موازين" (بلاي باك) فقال: "شيرين دايماً بتحترم جمهورها جداً وكلنا ساعات مبنبقاش في كامل لياقتنا، شيرين بتحب جمهورها أكتر من أي حد في الدنيا وبتعتبر جمهورها أهلها أنا ساعات كنت بغير من جمهورها، يا شيرين يا حبيبة قلبي أنا بقولك أنتي واحدة علّمتينا كلنا يعني إيه إصرار، علّمتينا يعني إيه حد يكون محبّ لفنه وجمهوره وزي ما إنتي معودانا دايماً شايفينك كده وكلنا بنتعلم منك رغم صغر سنّك".

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