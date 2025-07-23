شكرا لقرائتكم خبر عن فات الميعاد الحلقة 30.. بسمة تستعيد ابنتها وصلح معتصم ومسعد والان مع تفاصيل الخبر

عرضت منذ قليل الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل فات الميعاد بعد سلسلة من الأحداث التشويقية التى شهدتها الحلقات الماضية على منصة WATCH IT.

وشهد الحلقة استعادة بسمة (أسماء أبو اليزيد) ابنتها ريم من مسعد (أحمد مجدي) والد طفلتها، وذلك بعدما خطفها وسافر بها للإسكندرية للهرب بها خارج البلاد، إلا أن ريم هربت من والدها وتاهت في شوارع الإسكندرية، وشكل مسعد وبسمة ومعتصم فرق للبحث عنها، ليجدها مسعد لكنها يتعرض لحادث سير ما يغير من تفكير بشكل كامل.

وشهدت الحلقة صلح أحمد صفوت "معتصم" مع مسعد وترك مسعد حضانة ريم لوالدتها واحتفلت الأسرة بالكامل بعيد ميلاد ريم.

يذكر أن مسلسل فات الميعاد مكون من 30 حلقة، ومن تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبد الحميد، وإشراف على الكتابة محمد فريد، وإخراج سعد هنداوي، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد علي رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبو داوود، سلوى محمد علي، محمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين، إنتاج شركة سكوير ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.

تدور أحداث مسلسل فات الميعاد في إطار اجتماعي تشويقي حول بسمة التي تقوم بطلب الطلاق من مسعد بعد اعتدائه عليها أكثر من مرة، ليتحول طلبها إلى سلسلة لا تنتهي من المشاكل والصراعات التي تخوضها معه، خاصة مع ولادتها لابنتها الأولى منه.