في يوم ميلادها.. وردة الجزائرية الأيقونة التي صنعت تاريخًا بالأغنية العربية ورثه الأجيال

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 يوليو 2025 11:58 مساءً - بـ 35 ألبومًا و6 أفلام سينمائية ومئات الأغاني التي تنوعت بين الرومانسية والوطنية والدينية، صاغت وردة الجزائرية مشروعًا غنائيًّا أسطوريًّا يجسّد الرومانسية والأصالة في آنٍ واحد.
بدأت رحلتها من أغنية "اسأل دموع عنيا" (1962) التي قدّمتها في فيلمها الأول "ألمظ وعبده الحامولي"، وصولًا إلى "بتونس بيك" التي أحدثت نقلةً نوعيةً في الغناء الحديث بجماليّة لحنها وقوة كلماتها بصوت يجمع جمال النبرة وشجن المشاعر، خلّدت تراثًا فنّيًّا لا يزال حيًّا في وجدان العرب، حتى بعد رحيلها عام 2012.
هذا المزيج الفريد مهد الطريق لانطلاقتها التاريخية عام 1962 بفيلم "ألمظ وعبده الحامولي"، حيث قدّمت تحت إشراف الموسيقار القدير محمد عبد الوهاب تحفتها الخالدة "أسأل دموع عنيا" والتي جاءت من كلمات صالح جودت، لتبدأ رحلةً غنائيةً حوّلت التنوع إلى إرث إنساني عابرٍ للحدود.
أما في مجال الأغاني الوطنية، فبرزت من خلال أغنية "عدنا إليك يا جزائرنا" ، وأغنية "حلوة بلادي السمرا" لمصر.
خلّفت وردة الجزائرية وراءها 35 ألبومًا تضم أكثر من 300 أغنية، منها آخر إصداراتها "زمن ما هو زماني" (2012) مع عبادي الجوهر، لتظل أعمالها تُذاع اليوم بملايين المرات، كشاهد على صوت خالد يعانق الأجيال.
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بدأت رحلتها من أغنية "اسأل دموع عنيا" (1962) التي قدّمتها في فيلمها الأول "ألمظ وعبده الحامولي"، وصولًا إلى "بتونس بيك" التي أحدثت نقلةً نوعيةً في الغناء الحديث بجماليّة لحنها وقوة كلماتها بصوت يجمع جمال النبرة وشجن المشاعر، خلّدت تراثًا فنّيًّا لا يزال حيًّا في وجدان العرب، حتى بعد رحيلها عام 2012.
الميلاد والبدايات الفنيةولدت "وردة محمد فتوكي" في 22 يوليو 1939في فرنسا لأب جزائري وأم لبنانية، فجسّدت بجذورها المزدوجة تناغمًا ثقافيًّا انعكس على فنها. تفتحت موهبتها في طفولتها بين الأغاني الفرنسية والموسيقى العربية التي غرسها والدها العاشق لصوت أم كلثوم.
هذا المزيج الفريد مهد الطريق لانطلاقتها التاريخية عام 1962 بفيلم "ألمظ وعبده الحامولي"، حيث قدّمت تحت إشراف الموسيقار القدير محمد عبد الوهاب تحفتها الخالدة "أسأل دموع عنيا" والتي جاءت من كلمات صالح جودت، لتبدأ رحلةً غنائيةً حوّلت التنوع إلى إرث إنساني عابرٍ للحدود.
ابتعاد ثم عودة الانطلاقة
في عام 1972، وبعد اعتزال دام 10 سنوات إثر ظروف أسرية، تلقت وردة طلبًا شخصيًا من الرئيس الجزائري لإحياء احتفالات الذكرى العاشرة لاستقلال الجزائر لتلبّي النداء بأغنية من ألحان بليغ حمدي، ومن هنا التقت بليغ حمدي الذي حوّل عودتها إلى ثورة فنية وتزوّجا في نفس العام، وبدأ مشوارهما الإبداعي بأغنية "العيون السود" التي كتب بليغ مطلعَها بنفسه: "وعملت إيه فينا السنين؟.. فرقتنا لا"، مقدّمًا لها ألحانًا جسّدت تحوّلاً جذريًا من الكلاسيكية إلى حداثة موسيقية.
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أبرز أعمال وردة الجزائرية الغنائيةصنعت وردة الجزائرية إرثًا غنائيًا استثنائيًا بعد الانطلاقة والعودة من الاعتزال حيث توالت أغنياتها الرومانسية مثل "لولا الملامة" و"حرّمت أحبك"، العيون السود"، "بتونس بيك" و"أكذب عليك"، " على قد ما يومها فرحنا سوا"، " آه لو قابلتك من زمان"، " حنين"، وغيرها من الأعمال,
أما في مجال الأغاني الوطنية، فبرزت من خلال أغنية "عدنا إليك يا جزائرنا" ، وأغنية "حلوة بلادي السمرا" لمصر.
خلّفت وردة الجزائرية وراءها 35 ألبومًا تضم أكثر من 300 أغنية، منها آخر إصداراتها "زمن ما هو زماني" (2012) مع عبادي الجوهر، لتظل أعمالها تُذاع اليوم بملايين المرات، كشاهد على صوت خالد يعانق الأجيال.
الرحيل ونهاية الإرث الخالدرحلت وردة في 17 مايو 2012 إثر أزمة قلبية بالقاهرة، ونُقل جثمانها إلى الجزائر في جنازةٍ رسمية وبعد 13 عامًا على رحيلها، لا تزال أغنياتها "تُذاع كأنها ولدت اليوم".
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ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».