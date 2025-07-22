نقابة محترفي الموسيقى في لبنان تبرأ راغب علامة: الخطأ على الجهة المنظمة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 يوليو 2025 10:25 مساءً - طالبت نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان، برئاسة فريد بو سعيد، نقابة المهن الموسيقية في مصر، برئاسة الفنان مصطفى كامل، بضرورة إعادة النظر في أزمة وقف الفنان راغب علامة عن الغناء في مصر، وإحالته للتحقيق، مؤكدة أنّ الخطأ يقع على الجهة المنظمة فقط.

راغب علامة ممثلًا لبلاده وللموسيقى العربية في المحافل الدولية

وأصدرت نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان، بيانًا صحفيًا، جاء فيه: "بالإشارة إلى الحادثة التي وقعت خلال حفل الفنان راغب علامة في مصر، نود التأكيد أن ما حدث لم يكن له علاقة بتصرفات الفنان المحترم، الذي لطالما قدم مسيرة حافلة بالعطاء الفني، ممثلاً لبلده وللموسيقى العربية في مختلف المحافل الدولية".

وتابعت: "الفنان راغب علامة، الذي طالما كان سفيراً للفن اللبناني والثقافة وطنه، يلتزم دائما بقيم الاحترام والمهنية تجاه الجمهور والمناسبة، وقد سطر لنفسه سمعة طيبة طوال سنوات من العمل في مصر الحبيبة. هو فنان ذو تاريخ طويل في إقامة الحفلات والمهرجانات في مصر، وقد أثبت نفسه مراراً كأحد أبرز الأسماء في مجال الفن العربي.

وأشار البيان إلى أن "العلاقة بين نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان ونقابة المهن الموسيقية في مصر هي علاقة تاريخية راسخة تجمع بيننا المحبة والاحترام المتبادل. كما أن العلاقة الشخصية التي تجمع رئيس النقابة النقيب فريد أبو سعيد، مع النقيب مصطفى كامل هي علاقة صداقة وأخوة عميقة.

لذلك، نؤكد على احترامنا الكامل للنقابة المصرية وحرصنا على الحفاظ على هذه الروابط الطيبة التي تجمعنا".



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التفاعل بين الجمهور والفنان أمر طبيعي

وشدد البيان على أن: "التفاعل بين الجمهور والفنان أمر طبيعي ومحبب، خاصة في ظل العلاقة القوية التي تجمعهم. فالحادثة التي وقعت، وهي قبلة على خد الفنان، كانت تعبيراً عن محبة واحترام وليست كما أشيع في بعض وسائل الإعلام. كما تؤكد أن المسؤولية عن الحادثة تتحملها الجهة التنظيمية، والتي كان من المفترض أن تضع إجراءات أكثر صرامة لضمان سلاسة الحفل، نؤكد أن الفنان راغب علامة كان يحرص دوماً على أن تكون مشاركاته في مصر، وفي أي مكان آخر، نموذجاً للذوق الرفيع والتفاعل الإيجابي مع الجمهور، ومن المؤسف أن يقع مثل هذا الموقف نتيجة لتقصير من الجهة المنظمة. نأمل أن يتم النظر في هذا الموضوع بعين الاعتبار، وأن تحظى الحادثة بتفهمكم الكامل".

البيان الصادر من نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان - الصورة من صفحة النقابة على فيسبوك

سبب وقف راغب علامة عن الغناء في مصر

وكان الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، قد أصدر أمس الاثنين 21 يوليو بياناً صحفياً، قرر فيه إيقاف الفنان راغب علامة عن الغناء في مصر، واستدعاءه للتحقيق؛ لما حدث منه مؤخراً في إحدى حفلاته.

وقال مصطفى كامل في بيان صحفي: "تابعتُ على مدار يومين سلوكاً مشيناً يخالف كلّ العادات والتقاليد والقيم المجتمعية المصرية، ولم نعتَد عليه داخل وطننا سابقاً، ولن نسمح بأن يتكرر على أرض أم كلثوم وعبدالوهاب وحليم وعظماء الفن العربي. مسارح مصر اعتلاها كبار فناني مصر والعالم العربي العظماء فناً وقيمة، ولم تكن يوماً ولن تكون مرتعاً للقبلات والإيحاءات غير المنضبطة والأحضان التي تثير الاشمئزاز".

وأضاف نقيب المهن الموسيقية في بيانه: "مع تقديم خالص احترامي وتقديري للصديق فريد بو سعيد نقيب الموسيقيين بدولة لبنان الشقيقة، ولكلّ الإخوة الأشقاء من الشعب اللبناني الحبيب؛ فقد قررنا نحن نقابة المهن الموسيقية نقيباً ومجلس إدارة، الآتي:

استدعاء الفنان راغب علامة لمقر نقابة المهن الموسيقيه بمصر والتحقيق معه، فيما بدر منه عمداً بمخالفة الأعراف والعادات والتقاليد المصرية. وإيقاف التصريح له بالعمل داخل مصر لحين مثوله للتحقيق بمقر النقابة".

بيان صحفي من نقابة المهن الموسيقية المصرية- الصورة من المركز الإعلامي للنقابة

مخاطبة غرفة المنشآت السياحية للاجتماع بسيادتهم أو من ينوب عن سيادتهم لاتخاذ قرارنا سوياً، باستدعاء صاحب المنشأة السياحية التي احتضنت هذا الحفل الذي يعَد إسقاطاً واضحاً ومُتعمداً لكلّ القيم والأعراف والعادات والتقاليد المصرية.



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