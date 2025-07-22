وفاة المُغني العالمي أوزي أوزبورن عضو فرقة بلاك ساباث

إعلان وفاة أوزي أوزبورن

Black Sabbath frontman Ozzy Osbourne dies at 76 "surrounded by love", family confirms https://t.co/DWzPe9bzeJ — BBC Breaking News (@BBCBreaking) July 22, 2025

أوزي أوزبورن يُقيم أخر حفلاته مطلع الشهر الجاري

المسيرة الفنية لـ أوزي أوزبورن

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 يوليو 2025 10:25 مساءً - تم الإعلان عن وفاة المُغني العالمي و عضو فرقة "بلاك ساباث"عن عمر ناهز الـ 76 عامًا وجاء هذا الإعلان عبر بيان نعي من عائلته.وكانت قد أصدرت العائلة بيانًا جاء كالتالي: "ببالغ الحزن والأسى نعلن وفاة حبيبنا أوزي أوزبورن، هذا الصباح كان مع عائلته مُحاطًا بالحب .. نطلب من الجميع احترام خصوصية عائلتنا في هذا الوقت". — BBC Breaking News (@BBCBreaking)وكان قد أقام المغني أوزي أوزبورن حفلته الغنائية الأخيرة مع فرقة "بلاك ساباث" لأول مرة بعد توقف دام 20 عامًا في 5 يوليو الجاري، وكان قد أقيم الحفل الأخير للفرقة في فيلا بارك في أستون، برمنغهام، وهو منشأ المغني أوزي أوزبورن، وفقًا لما جاء بـ"BBC".وكانت قد قدمت الفرقة خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيها أمام 40 ألف شخص وملايين عبر البث المباشر، وانضم إليهم على المسرح نخبة من نجوم الروك، منهم بيلي كورغان، ستيفن تايلر، توم موريلو، روني وود، ويونغبلود.يُمكنكم قراءة: وفاة المغني الأمريكي جيمس لوي: إليكم أبرز محطات حياته المهنيةوقد جمع الحفل 140 مليون جنيه إسترليني تم تقديمهم للأعمال الخيرية، وفقًا للمدير الموسيقي للحفل توم موريلو، ومن المقرر إصدار فيلم حفل موسيقي يحتفي بإرث أوزبورن وفرقة بلاك ساباث في عام 2026.وُلد المغنيفي 3 ديسمبر 1948 في أستون، برمنغهام، وعن بلوغه الـخامسة عشرة من عمره ترك الدراسة وعمل في وظائف عديدة من ضمنها العمل في المصانع قبل أن يتخذ قرار بتكوين فرقته الموسيقية مع صديق دراسته جيزر بتلر.ويعدرمزًا موسيقيًا عالميًا وقد برز كعضو مؤسس ومغني رئيسي لفرقة "بلاك ساباث" منذ عام 1968، وكانت الفرقة رائدة في تقديم موسيقى "الهيفي ميتال".وبعد مغادرته فرقة بلاك ساباث عام 1979 بسبب تصاعد التوترات مع أعضائها الآخرين، انطلق أوزبورن في مسيرة موسيقية منفردة طويلة، أصدر خلالها أكثر من اثني عشر ألبومًا غنائيًا، وتُعدّ أغنيته المنفردة الأولى، "قطار مجنون"، التي أصدرها في العام 1980 من أشهر أغانيه.كما كان معروفًا عنه أداءه في الحفلات بشكل كبير ومع أوائل الألفية الجديدة أصبح أوزي أوزبورن وعائلته نجومًا في برامج تلفزيون الواقع بعد إطلاق برنامج "عائلة أوزبورن".وقد استعرض البرنامج حياته مع عائلته في لوس أنجلوس يث شارك بالبرنامج زوجته شارون وابنتهما كيلي وابنهما جاك.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».