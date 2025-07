صانعات السينما العربية يُضئن سماء مهرجان فينيسيا 2025 بـ 3 أفلام سينمائية

The Voice of Hind Rajab – كوثر بن هنية

هجرة – شهد أمين

https://www.instagram.com/p/DMaDaKuNYyV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMaDaKuNYyV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMaDaKuNYyV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Calle Malaga - مريم توزاني

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 يوليو 2025 10:25 مساءً - تشهد الدورة الـ82 منوالمُقرر بدء فعالياته في 27 أغسطس المُقبل مُشاركة عربية مُميزة ولافته لعدد من صانعات الأفلام والسينما العربية، واللاتي نجحن في تقديم أفلام سينمائية تُنافسوتُشارك بأعرق وأكبر المهرجانات السينمائية حول العالم.حيث ستُشارك المُخرجة التونسيةبفيلمها السينمائي الجديد The Voice of Hind Rajab بالمسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي، فيما ستُشارك كل من المُخرجة السعودية شهد أمين بفيلم "هجرة" والمخرجة المغربية مريم توزاني بفيلم Calle Malaga من خلال قسم Venice Spotlight، ونستعرض لكم في هذا التقرير أبرز المعلومات عن الأفلام التي تُشارك بهن صانعات الأفلام العرب في مهرجان فينيسيا السينمائي 2025.بعد نجاحها في المُشاركة بعدد من المهرجانات السينمائية الدولية وحضورها للعديد من المحافل السينمائية العالمية، تُشارك المُخرجة التونسية كوثر بن هنية بالدورة الـ82 من مهرجان فينيسيا السينمائي من خلال فيلم The Voice of Hind Rajab والذي تُنافس به بالمسابقة الرسمية.— La Biennale di Venezia (@la_Biennale)"صوت هند رجب" هو أحدث أعمال كوثر بن هنية، وتقدم من خلاله واحدة من أبرز القصص الإنسانية التي هزت الرأي العام العالمي وأثارت تفاعلاً كبيراً على المستوى الدولي.وتحولت الطفلة هند رجب ذات الست سنوات إلى رمز عالمي، بعد أن سمع العالم استغاثتها وهي تنطق آخر كلماتها على الهواء: "أنا خايفة.. تعالوا بسرعة".الفيلم تم تصويره في تونس، وهو من إنتاج التونسي نديم شيخ روحه (أحد منتجي فيلم بنات ألفة)، إلى جانب الممثلة والمنتجة الكندية أوديسا راي، (أحد منتجي فيلم نافالني الحائز على أوسكار)، والممثل والمنتج البريطاني جيمس ويلسون (منتج فيلم منطقة اهتمام الحائز على أوسكار).وتأتي مُشاركة الفيلم بالعرض العالمي الأول خلال المهرجان، فيما يُشارك في بطولته كل من أمير حليحل، كلارا خولي، معتز حليس.كما تُشارك المُخرجة السعودية شهد أمين ضمن فعاليات الدورة الـ82 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي من خلال فيلم "هجرة"، والذي تدور أحداثه حول جدة تسافر مع حفيدتيها عام 2001 من الجنوب إلى مكة، وحينما تختفي الحفيدة الكبرى في ظروف غامضة، ‏تنطلق الجدة برفقة الحفيدة الصغرى شمالاً في رحلة بحث تمزج بين الألم والأمل على امتداد الطريق، لتنكشف أسرار عائلية وتُروى ‏حكايات منسية، ليكشف السفر عن وجوه خفية من التاريخ، ويُبرز التنوع الثقافي والحضاري للمملكة العربية السعودية وعمقها ‏الإنساني.وقد تميز فيلم "هجرة" بأنه قد تم تصويره في ثمانٍ مدن سعودية وهي: بني مالك، الطائف، جدة، المدينة، العلا، تيماء، تبوك، نيوم وضباء، وتحاول المخرجة شهد أمين ‏من خلال الفيلم إبراز التنوع الجغرافي والثقافي للمملكة، في قصة تُسلط الضوء على نساء من أجيال مختلفة ودورهن في بناء المجتمع ‏السعودي.يُمكنكم قراءة: مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي يكشف عن قائمة الأفلام المشاركة لعام 2025فيما تأتي المُشاركة الثالثة بـللمُخرجة المغربيةمن خلال فيلمها السينمائي Calle Malaga، ويعد الفيلم هو أول تجربة لها باللغة الإسبانية.وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي حول امرأة تُكافح من أجل الحفاظ على منزل طفولتها في المغرب بعد أن اتخذت ابنتها قراراً ببيعه، ويأتي الفيلم من بطولةالممثلة الإسبانية كارمن مورا.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365"وللاطلاع على فيديو غراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365"ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن"