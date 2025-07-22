العثور على قريبة للأميرين ويليام وهاري متوفاة بجوار منزلها

عثور مأساوي وجنازة خاصة

Prince William and Harry's cousin Rosie Roche, 20, found dead next to gun https://t.co/5lA5Y0jhZJ — Manchester News MEN (@MENnewsdesk) July 22, 2025

من هي روزي روش؟

مأساة أخرى لاحقت العائلة المالكة البريطانية

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 يوليو 2025 10:25 مساءً - في حادثة جديدة تُلقي بظلال الحزن على العائلة المالكة البريطانية، عُثر على، التي تربطها صلة قرابة، متوفاة داخل منزل عائلتها في بلدة نورتون بمقاطعة ويلتشير، يوم 14 يوليو 2025، وذلك عن عمر لا يتجاوز العشرين عاماً، ووُجدتملقاة على الأرض ومصابة بطلق ناري في رأسها وبجانبها سلاح ناري.— Manchester News MEN (@MENnewsdesk)كانتتحزم أمتعتها استعداداً للذهاب في عطلة مع أصدقائها، وفقاً لمصادر مقربة، قبل أن تعثر عليها والدتها وشقيقتها جثة هامدة، وتم استدعاء السلطات على الفور، حيث أكدت الشرطة البريطانية، أنه حتى الآن لا يوجد دليل على تورط طرف ثانٍ في الوفاة.فُتح التحقيق في محكمة الطب الشرعي في ويلتشير وسويندون، وتم تأجيل جلسة النظر في القضية حتى 25 أكتوبر المقبل. ورغم غياب التصريحات الرسمية من القصر الملكي أو العائلة، رفض المتحدث باسم الأمير ويليام الإدلاء بأي تعليق على الحادث حتى اللحظة، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وأعلنت أسرةأن الجنازة ستُقام في مراسم خاصة للعائلة فقط، على أن يُنظّم حفل تأبيني عام لاحقاً لتكريم حياةولم تصدر أي معلومات تؤكد حضور الأميرينالجنازة.ولدتعام 2005، وهي الابنة الكبرى لـهيو روش، ابن إدموند روش، شقيق والدة الأميرة ديانا؛ فرانسيس شاند كايد. كما كان إدموند روش عضواً في الدائرة المقربة من الملكة إليزابيث الأم.ويذكر أن إدموند روش، جد، كان قد أنهى حياته في عام 1984، وهو ما يعيد للأذهان خلفية حزينة داخل هذه السلالة الأرستقراطية.وكانت قد درستفي مدرسة سانت ماري كالن، وهي مدرسة داخلية للبنات في مقاطعة ويلتشير، ثم التحقت بجامعة دورهام، إحدى أرقى الجامعات البريطانية، حيث كانت تدرس الأدب الإنجليزي.وفي بيان نعيٍ مؤثر، قالت البروفيسور ويندي باورز، مديرة كلية جامعة دورهام: "كان لروزي تأثير كبير في مجتمعنا الجامعي، وكانت طالبة محبوبة، مبدعة، مليئة بالحيوية، محبة للكتب والشعر والسفر، نفتقدها بشدة، وقلوبنا مع أسرتها وأصدقائها في هذا الوقت العصيب".كما نشرت صحيفة يوركشاير منشوراً نعياً للعائلة بتاريخ 19 يوليو، وصفت فيه روزي بأنها "الابنة العزيزة لهيو وبيبا، الأخت الرائعة لآرتشي وأغاثا".وفاةليست الحالة الأولى المأساوية التي تضرب الدائرة المقربة من العائلة المالكة، ففي فبراير 2024، تُوفي توماس كينغستون، زوج الليدي غابرييلا كينغستون -ابنة الأمير والأميرة "مايكل كينت"-، وعُثر على سلاح ناري بجانبه في منزل عائلته، ولاحقاً، أكدت الطبيبة الشرعية كاتي سكيريت أن سبب الوفاة إنهاؤه لحياته.ورغم التشابه في ظروف الوفاتين، لا توجد أي صلة مباشرة بين الحادثتين بحسب تأكيدات التحقيقات الرسمية حتى الآن.إليكِ هذا الخبر الكشف عن سبب وفاة توماس كينغستون زوج ليدي غابريلا كينغستونلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»