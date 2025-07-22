شكرا لقرائتكم خبر عن كريم السبكى يعلن زواجه من خارج الوسط الفنى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المخرج والمنتج كريم السبكي زواجه من فتاة من خارج الوسط الفنى تدعى جالين وهبة تعمل فى مجال الأزياء والفاشون، حيث احتفل السبكي بعقد قرانه الشهر الماضى وأعلن الخبر اليوم.

ونشر كريم السبكي، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام لقطات من احتفاله بالزواج، معلقا عليها قائلا: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، تزوجنا أنا وجالين وهبة، فصل جديد مليئ بالسلام والمحبة وعلى بركة الله.



زواج المخرج كريم السبكى

وتعد هذه الزيجة الثانية للمخرج كريم السبكي، بعدما تزوج للمرة الأولى من شهد رمزي ابنة المنتج الراحل محمد حسن رمزى، حيث تزوجا فى مايو من عام 2016 وأنجبوا طفلتهما "ليالي" في منتصف إبريل من عام 2017 ووقع الانفصال بينهم في أبريل 2018

وعلى جانب آخر، يعمل حاليًا المخرج كريم السبكي، على تحضيرات الجزء الثاني من فيلم شقو، وذلك بعدما حقق الفيلم نجاحاً كبيراً على مستوى شباك التذاكر بوصول ايراداته لأكثر من 80 مليون جنيه وقت عرضه فى موسم عيد الفطر 2024.

فيلم شقو بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربينى، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للفنانة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمى ومن تأليف وسام صبرى، ومن إخراج كريم السبكي.

فيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ "تشاك هوجان"، وتدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقى لا يخلو من الرومانسية والكوميديا، حول مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون، يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى، لكن تقودهم أعمالهم غير المشروعة إلى أزمات كبيرة، وتحدث وراءها تبعات خطيرة.



كريم السبكى وزوجته